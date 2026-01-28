  • News24
Sampdoria, il rinnovo del sampdoriano Conti accolto dai tifosi

Sui social tantissimi i commenti di approvazione per la mossa del club blucerchiato, un evento raro di questi tempi

Generico gennaio 2026

Genova. Gli acquisti sono stati diversi e non sono ancora terminati, ma i commenti dei tifosi della Sampdoria sotto il post che annuncia il rinnovo di Francesco Conti fino al 2030 hanno una particolarità evidente.

Sono numerosi e quasi tutti riconducibili a un unico comune denominatore: l’approvazione totale. C’è chi lo definisce addirittura, parafrasando, “una delle prime buone notizie portate dalla società negli ultimi anni”.

 

Un segnale forte, legato a un elemento cresciuto nel settore giovanile blucerchiato, un vero sampdoriano, che ha firmato un accordo di lungo periodo dopo aver trovato spazio in prima squadra, collezionando 15 presenze e un gol.

Una ventata di positività che mancava da tempo, che fa da contrasto con un presente ricco di contestazioni.

 

