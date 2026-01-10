  • News24
Sampdoria K.O. ad Avellino, Gregucci: “Troppa presunzione, torniamo umili”

Il tecnico boccia l'atteggiamento della squadra: "Facendo così questo campionato dà bastonate e ti ributta giù. Presi due gol evitabilissimi"

Sampdoria Vs Reggiana

Non abbiamo dato prova di solidità prendendo due gol evitabilissimi. Ci voleva più intensità“. Parte così il commento di mister Angelo Gregucci dopo la sconfitta della sua Sampdoria sul campo dell’Avellino. Vano il forcing finale per il pari dopo il rigore messo a segno da Coda: gli irpini vincono 2-1 con i gol di Palumbo e dell’ex Tutino.

All’interno di una prova opaca, il tecnico boccia soprattutto l’atteggiamento: “Bisogna migliorare la condizione e tornare stretti parenti con l’umiltà perché questo campionato dà bastonate e ti ributta giù“. Sui nuovi arrivati: “Ne abbiamo proposto qualcuno che ha risposto bene. Il mercato? Ci pensano i direttori”.

Venerdì prossimo i blucerchiati riceveranno l’Entella al “Ferraris”. Da quella partita la Samp, ancora in cerca di una reale e duratura continuità di risultati, dovrà ripartire con rinnovata umiltà: “Se ne esce sempre tutti insieme. In questa categoria non ci sono giocatori che cambiano da soli una gara o un campionato. Se hai presunzione questo campionato ti ammazza“.

 

La Sampdoria inizia male il 2026, l’Avellino si impone 2-1
