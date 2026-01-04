  • News24
Sampdoria, ecco Salvatore Esposito: la benedizione del fratello Sebastiano

Contratto fino al 2030 con opzione di rinnovo annuale. Simpatico siparietto social con "Seba", molto legato al mondo Samp

Generico gennaio 2026

Genova. Il secondo annuncio della Sampdoria è arrivato questa mattina. Intorno alle 9 il club ha pubblicato un video con una serie di commenti, dei quali uno di essi fa da riassunto: “Esposito alla Samp? Se è vero vado a prenderlo a piedi”. Una scenetta social con il calciatore e poi il comunicato ufficiale: Salvatore Esposito è ufficialmente un nuovo giocatore della Sampdoria.

Il centrocampista si è legato al club fino al 2030, con opzione per rinnovo condizionato fino al 2031.

Simpatico anche il siparietto con protagonista il fratello Sebastiano. Attualmente in forza al Cagliari ma molto legato al mondo Samp, ieri aveva scritto sotto un post: “Secondo me la Samp fa un acquisto della Madonna“, riferendosi naturalmente a Salvatore. C’è un nuovo Esposito a vestire blucerchiato.

 

