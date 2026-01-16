Genova. Finisce 1-1 la sfida salvezza tra Sampdoria ed Entella, di Cherubini al 34′ la rete del momentaneo vantaggio dei blucerchiati che vengono raggiunti nella ripresa dal capitano chiavarese Parodi al 74′ con un colpo di testa. La squadra di Gregucci per gran parte del primo tempo ha subito l’iniziativa degli ospiti e non è stata in grado di chiudere la partita. Dal canto suo l’Entella può sorridere avendo vinto in casa all’andata e conquistando un pareggio storico nella prima partita al Ferraris contro la Sampdoria.

Sampdoria – Entella, primo tempo

Gregucci sceglie Esposito, al debutto da titolare, Ioannou dal primo minuto e mette Cherubini mezz’ala a centrocampo. Brunori e Coda a giostrare nel reparto offensivo. Difesa con Abildgaard sempre centrale coadiuvato da Hadzikadunic e Vulikic come braccetti.

La partenza è tutta dell’Entella, che al 6′ va al tiro con Karic in area di rigore, ma Ioannou respinge una palla insidiosa. Chiavaresi che fanno la partita, Sampdoria passiva e che fatica a passare il centrocampo e quando lo fa o sbaglia la misura dei passaggi o finisce in fuorigioco.

I blucerchiati si fanno vedere per la prima volta dalle parti di Colombi alla mezz’ora grazie a una punizione di Esposito deviata dalla barriera in angolo e subito dopo con un sinistro dalla distanza di Ioannou che però termina sopra la traversa. È l’Entella però a regalare la rete dell’1-0 al 34′: Nichetti sbaglia un appoggio a centrocampo, ne approfitta Cherubini che si invola verso la porta: tiro rasoterra, palo interno e pallone che si insacca. Entella che accusa il colpo e allora Sampdoria che si fa pericolosa con Brunori: girata in area di rigore deviata in angolo (38′).

Secondo tempo

Nella ripresa Chiappella inserisce Dalla Vecchia per Franzoni. La partita si riaccende subito prima al 50′ con una rasoiata dalla distanza di Nichetti su cui Ghidotti è bravo ad allungarsi e a deviare in corner e poi al 54′ con una spizzata di testa di Hadzikadunic su calcio piazzato di Esposito diretta verso il secondo palo disinnescata da Colombi. Nervosismo in campo soprattutto tra Di Mario e Depaoli, il primo si prende un giallo.

Cambia anche Gregucci: al 65′ dentro Conti, a dare più ordine, per l’autore del gol Cherubini.

Chiappella inserisce Bariti e il neoacquisto Squizzato per Di Mario e Nichetti (67′). Sacchi distribuisce qualche cartellino giallo all’indirizzo di Ioannou (era diffidato) ed Henderson. La partita sembra ormai troppo spezzettata per dare qualche brivido e invece l’Entella trova il pareggio con il suo capitano: Parodi, non certo un gigante, salta con grande scelta di tempo beffando Depaoli sul cross di Karic: palla alle spalle di Ghidotti per l’1-1 (74′).

Escono Coda, Ioannou ed Esposito per Pafundi, Giordano e Barak (75′). Nell’Entella fuori Guiu e Debenedetti per Fumagalli e Alborghetti (83′) Sampdoria si butta all’attacco a testa bassa, ma è poco lucida: Pafundi a calcia alle stelle due corner consecutivi, sul terzo, battuto da un compagno, è proprio lui a costringere Colombi alla respinta sul primo palo (87′). L’Entella si affida alle ripartenze e Fumagalli sbaglia il diagonale all’89’ tirando addosso a Ghidotti con tutto il tempo per prendere la mira. Gregucci inserisce Cuni alla disperata, sostituendo però Brunori (91′), ma il risultato non cambia. Hadzikadunic in pieno recupero calcia sul portiere da buona posizione. Finisce così, con la Sampdoria che ha fatto tanti passi indietro e resta inguaiata in zona retrocessione.

Sampdoria – Entella, le immagini della partita

La cronaca minuto per minuto

94′ Hadzikadunic! Il difensore sul filo del fuorigioco sbaglia completamente il tiro e Colombi si trova il pallone tra le braccia

93′ Corner per la Sampdoria

91′ Cambio nella Sampdoria: fuori Brunori per Cuni

90′ Cinque minuti di recuoero

89′ Ripartenza dell’Entella con la Sampdoria scoperta, Fumagalli è solo e prova la botta in diagonale in area, ma Ghidotti dice no.

87′ Occasione Sampdoria! Pafundi stoppa al limite, avanza dentro l’area e prova il diagonale col destro: Colombo respinge sul primo palo

87′ Ancora un angolo guadagnato dalla Sampdoria e ancora un errore di Pafundi, i blucerchiati però spingono di nuovo e conquistano l’ennesimo corner

85′ Brutto calcio d’angolo battuto da Pafundi, che calcia malissimo

83′ Doppio cambio nell’Entella: escono Guiu e Debenedetti per Fumagalli e Alborghetti

78′ Depaoli guadagna un corner che però la Sampdoria batte molto male

75′ Triplo cambio nella Sampdoria: escono Coda, Ioannou ed Esposito per Pafundi, Giordano e Barak.

74′ Pareggio dell’Entella: cross dalla destra di Karic, Parodi, il capitano, non un gigante, salta di testa con Depaoli e insacca

72′ Ammonizione per Henderson, fallo su Guiu

71′ Ammonizione per Ioannou, che era diffidato, fallo su Bariti

74′ Abildgaard spazza via dall’area un cross basso di Mezzoni

67′ Doppio cambio nell’Entella fuori Di Mario e Nichetti per Bariti e Squizzato, neoacquisto

65′ Primo cambio Sampdoria, entra Conti al posto di Cherubini

61′ Di Mario sbaglia il tiro al volo dal limite dopo un cross da calcio piazzato della sua squadra respinto dalla difesa blucerchiata. Palla sul fondo

54′ Occasione Sampdoria! Sul calcio piazzato di Esposito deviazione di testa di Hadzikadunic sul secondo palo su cui Colombi è bravissimo a mettere in corner. Angolo non sfruttato poi dalla Sampdoria, con l’Entella che guadagna un calcio di punizione fuori area

51′ Ammonito Di Mario, che atterra Depaoli

50′ Occasione Entella! Rasoiata pericolosa di Nichetti da fuori area, Ghidotti devia in angolo in tuffo togliendo il pallone dall’angolino basso. Sugli sviluppi la Sampdoria riparte in velocità ed è bravo Mezzoni a recuperare in diagonale e a mettere in fallo laterale

46′ Si riparte con un cambio nell’Entella: fuori Franzoni per Dalla Vecchia. Palla alla Sampdoria che ora attacca verso la Sud

45′ Un minuto di recupero

38′ Brunori! Si gira in area, ma trova una deviazione. Pallone sul fondo e angolo per la Sampdoria

34′ Gol della Sampdoria! Errore dell’Entella con Nichetti che sbaglia l’appoggio e perde palla a centrocampo, ne approfitta Cherubini che con grande velocità e saltando due avversari arriva nei pressi dell’area di rigore e col destro angola bene dove Colombi non può arrivare: palo interno e palla in rete

31′ Scarico di Coda per Ioannou, che dalla distanza prova il mancino, alto sopra la traversa

30′ Batte il calcio piazzato lo stesso Esposito, la barriera devia in corner

29′ Esposito guadagna un calcio di punizione da una posizione interessante per la Sampdoria, poco dietro la lunetta dell’area di rigore

17′ Sampdoria che prova ad affacciarsi nella metà campo dell’Entella, ma viene fermata per fuorigioco

15′ Esposto nella Sud lo striscione contro la società invitandola a vendere, come ormai accade sempre nelle partite in casa

6′ Occasione Entella! Discesa di Franzoni, palla che poi arriva a Karic che tira verso la porta, ma Ioannou respinge col corpo

4′ Prime fasi con l’Entella che fa più possesso palla e guadagna un paio di falli

1′ Partiti con palla all’Entella. Sampdoria che attacca verso la Gradinata Nord in questo primo tempo

Striscione blucerchiato con scritto In alto, al cielo, i nostri colori

Anticipo della ventesima giornata di Serie B con la partita tra Sampdoria ed Entella, un inedito al Ferraris. In palio punti-salvezza pesanti. Prima del fischio d’inizio Entella avanti di due punti in classifica: 19 contro 17, con la Sampdoria di nuovo inguaiata nel gruppo delle terz’ultime con Spezia e Bari.

Gregucci sceglie Ioannou dal primo minuto e Cherubini mezz’ala a centrocampo. C’è anche Esposito titolare in mezzo, con Brunori e Coda a giostrare nel reparto offensivo. Difesa con Abildgaard sempre centrale coadiuvato da Hadzikadunic e Vulikic come braccetti.

Sampdoria – Entella le formazioni

Sampdoria: Ghidotti, Hadzikadunic, Abildgaard, Vulikic, Depaoli, Henderson, Esposito (75′ Barak), Cherubini (65′ Conti), Ioannou (75′ Giordano), Brunori (91′ Cuni), Coda (75′ Pafundi).

Allenatore: Gregucci.

A disposizione: Ravaglia, Martinelli, Begic, Palma, Bellemo, Ferrari, Conti, Barak, Benedetti.

Entella: Colombi, Parodi, Tiritiello, Marconi, Mezzoni, Karic, Nichetti (67′ Squizzato), Di Mario (67′ Bariti), Franzoni (46′ Dalla Vecchia), Guiu, Debenedetti.

Allenatore: Chiappella.

A disposizione: Del Frate, Siaulys, Squizzato, Cuppone, Fumagalli, Russo, Turicchia, Del Lungo, Portanova.

Arbitro: Sacchi di Macerata. Assistenti: Vecchi di Lamezia Terme, El Filali di Alessandria. Quarto ufficiale: Tremolada di Monza. Var: Giua di Olbia. Avar: Cosso di Reggio Calabria.

Ammoniti: Ioannou, Henderson (S); Di Mario (E)

Spettatori: abbonati 20.392, rateo 194.745 euro; paganti biglietti 3.377, incasso 58.168 euro.