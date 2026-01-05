  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
GE24 Sport
CONDIVIDI
Le ultime

Mercato Sampdoria on fire: dalla Serie A arriva Begic

Il nuovo esterno offensivo arriva dal Parma ed è il terzo colpo di mercato effettuato dal ds Mancini. Lavoro differenziato per Coda e Ferrari

Generico gennaio 2026

Genova. La Sampdoria ha annunciato il terzo colpo dell’attivissimo mercato invernale: ecco Tjas Begic, esterno offensivo sloveno in arrivo dal Parma. Per lui un trasferimento in prestito fino a giugno con opzione che, se esercitata, farebbe estendere il contratto fino al 2030. Il classe 2003 è descritto come un calciatore capace di giocare su entrambe le fasce e abile nelle situazioni di uno contro uno.

Un mercato molto fitto per i blucerchiati che si preparano ad ufficializzare anche il difensore Gerasimos Mitoglou e poi continuano a sondare nuove piste in entrate come il portiere della Fiorentina Tommaso Martinelli.

Lavori differenziati di gestione nell’allenamento odierno per Coda e Ferrari. Ancora out gli influenzati Coucke e Malagrida, terapie per Riccio. Altare prosegue il proprio percorso di recupero e riposo pre-intervento per Venuti.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.