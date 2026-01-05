Mercato Sampdoria on fire: dalla Serie A arriva Begic

Genova. La Sampdoria ha annunciato il terzo colpo dell’attivissimo mercato invernale: ecco Tjas Begic, esterno offensivo sloveno in arrivo dal Parma. Per lui un trasferimento in prestito fino a giugno con opzione che, se esercitata, farebbe estendere il contratto fino al 2030. Il classe 2003 è descritto come un calciatore capace di giocare su entrambe le fasce e abile nelle situazioni di uno contro uno. Un mercato molto fitto per i blucerchiati che si preparano ad ufficializzare anche il difensore Gerasimos Mitoglou e poi continuano a sondare nuove piste in entrate come il portiere della Fiorentina Tommaso Martinelli.

Lavori differenziati di gestione nell’allenamento odierno per Coda e Ferrari. Ancora out gli influenzati Coucke e Malagrida, terapie per Riccio. Altare prosegue il proprio percorso di recupero e riposo pre-intervento per Venuti.