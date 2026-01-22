Sampdoria, finisce 6-0 l’amichevole con il Golfo Paradiso. Per Altare 35 minuti di partita

Genova. È terminata 6-0 l’amichevole tra Sampdoria – Golfo Paradiso Pro Recco, squadra di eccellenza. Tre gol per tempo, poi cambio completo degli elementi, con il ritorno di Altare in campo per circa 35 minuti. Coda e Brunori non hanno giocato insieme, sintomo che forse non c’è tempo per provare l’intesa tra i due alla luce della classifica.

Assenti per gestione di qualche acciacco fisico Depaoli, Barak, Abildgaard, oltre a Cuni, ormai partente direzione Bari e Malagrida, che andrà a Livorno.

Per Gregucci un 3-4-2-1 iniziale con Pafundi e Begic a svariare alle spalle di Coda. Sampdoria che apre le segnature al 7′ con Ioannou che approfitta di una respinta del portiere. Poi tanta manovra, con Begic che dialoga spesso con Ioannou che si mette in mostra anche se sotto porta non è particolarmente efficace. I blucerchiati non vanno troppo in difficoltà, anche se rischiano di subire il pareggio per un errore in copertura di Palma, poi segnano in rapida successione il secondo e terzo gol: al 37′ Coda, pescato da Pafundi, insacca con un destro a giro sul secondo palo, al 39′ è lo stesso Pafundi a siglare il terzo gol freddo davanti al portiere Ragher su verticalizzazione di Bellemo.

Nella ripresa cambiano tutti gli elementi, con un 3-5-2 in cui il giovane Diop viene adattato quinto a destra e Cherubini schierato come secondo attaccante. Il quarto gol arriva al 12′ ed è di Cherubini su assist di Brunori. Sampdoria che rischia un paio di volte di subire il gol della bandiera grazie alle iniziative personali della punta del Golfo Paradiso. La squadra di Gregucci fa un po’ di fatica in manovra, puntando più sui lanci in profondità con il numero 12 del Golfo Paradiso che dice di no per ben tre volte a Cherubini. Il quinto gol al 32′ è di Ricci che sfrutta un errore della difesa e insacca quasi a porta vuota.

Arriva il momento dei giovani Amarandei e Boni fuori Altare, ancora inevitabilmente indietro nel ritmo partita, con Diop spostato centrale, mentre Amarandei rileva Cherubini 34′. Al 45′ il definitivo 6-0 è proprio del 2008 Amarandei.

Formazioni Sampdoria – Golfo Paradiso

Sampdoria primo tempo: Martinelli, Palma, Ferrari, Vulikic, Girelli, Bellemo, Henderson, Ioannou, Pafundi, Begic, Coda.

Sampdoria secondo tempo: Ghidotti, Hadzikadunic, Altare (34′ Boni), Viti, Diop, Conti, Ricci, Casalino, Giordano, Cherubini (34′ Amarandei), Brunori.

Golfo Paradiso primo tempo: Ragher, Paccagnini, Rovegno, Zanetti, Compagnone, Di Lisi, De Paoli, Revello, Ivaldi, Corsini, Portaccio.

Arbitro: Burlando.