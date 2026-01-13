Sampdoria, Altare è tornato parzialmente in gruppo. Depositato contratto del giovanissimo difensore Badarau

Bogliasco. La Sampdoria continua a prepararsi in vista della partita con l’Entella in programma venerdì 16 gennaio alle 20:30 al Ferraris.

Dopo una breve sessione di video-analisi, Angelo Gregucci e staff hanno sottoposto i blucerchiati ad una seduta sul prato superiore del “Mugnaini” a base di esercitazioni tecnico-tattiche e possessi, conclusa con una sfida a campo ridotto con alcuni elementi della Primavera.

La buona notizia è che Giorgio Altare prosegue il suo reintegro in gruppo. Oggi ha lavorato insieme agli altri per buona parte dell’allenamento. Il giocatore era stato messo fuori lista per il grave infortunio al legamento crociato (recidivo, tra l’altro). Differenziato per Matteo Ricci, terapie per Alessandro Riccio. Domani, mercoledì, è in agenda un altro mattutino.

La difesa resta comunque in emergenza. La dirigenza si è mossa per ora su un prospetto da Primavera: dal sito ufficiale della Serie B arriva la conferma del deposito del contratto di Fabio Badarau, un prestito dalla Juventus. Classe 2008, bianconero dal 2021, Badarau in estate ha firmato il suo primo contratto da professionista con la Juventus legandosi al Club fino al 30 giugno 2027 ed è approdato in Primavera dall’Under 17 dove nell’ultimo campionato disputato – tra regular season e fase finale – ha totalizzato 22 presenze e cinque reti. Due, invece, le presenze in Under 20, le sue prime con la squadra allenata da Simone Padoin, rispettivamente a Cagliari – al suo esordio – e nel Derby della Mole.

Ieri, intanto è riuscito l’intervento chirurgico per la ricostruzione del crociato anteriore del ginocchio destro di Lorenzo Venuti. L’intervento è stato effettuato dal professor Stefano Zaffagnini e dalla sua équipe presso la casa di cura “Madre Fortunata Toniolo” di Bologna, dove il difensore rimarrà ricoverato per il normale decorso post-operatorio, per iniziare l’iter riabilitativo del caso.

Dopo le comunicazioni del giudice sportivo per la Sampdoria nessun squalificato, ma Ioannou entra in diffida.

Sampdoria – Entella prosegue la prevendita

Prosegue intanto la vendita dei biglietti per la partita contro l’Entella: online su sampdoria.ticketone.it; online su sampdoria.ticketag.it (solo per abbonamenti di Gradinata Sud non utilizzati); SampCity, via XX Settembre 252r; rivendite Ticketone abilitate su tutto il territorio nazionale (clicca qui per cercare la rivendita più vicina); Botteghino stadio di Via Monnet (aperto solo nella giornata di venerdì 16 gennaio a partire dalle ore 18:30)

INTERO RIDOTTO UNDER 14 **INVALIDO 100 % *TRIBUNA ONORE 250,00 € N.D. N.D. TRIBUNA INFERIORE 80,00 € 40,00 € N.D. DISTINTI 30,00 € 15,00 € 15,00 € GRADINATA NORD 15,00 € 10,00 € N.D. SETTORE OSPITI 15,00 € N.D. N.D.