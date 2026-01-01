Sabato 3 gennaio al teatro sociale di Camogli il “concerto di Capodanno”

Camogli. Sabato 3 gennaio, alle 21 il Teatro Sociale di Camogli inizia la programmazione del 2026 con un Concerto di Capodanno che si discosta da quelli consueti a base di valzer straussiani.

Il programma, infatti, sarà interamente dedicato a brani appartenenti alla tradizione dell’opera lirica italiana dell’800 e del ‘900: Bellini, Verdi, Leoncavallo, Mascagni e Puccini. Le loro pagine più famose rievocheranno l’epoca d’oro dell’opera italiana, un tesoro musicale inestimabile, dal 2023 Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità riconosciuto dall’UNESCO.

La Giovane Orchestra di Arenzano (GOA) e il Coro Lirico Quadrivium, diretti dal M° Giovnni Battista Bergamo, saranno affiancati da due solisti di fama internazionale, il soprano Irene Cerboncini e il tenore Davide Piaggio, impegnati tutti a interpretare arie, cori e sinfonie tratti dalle più belle opere di tutti i tempi.

Prezzi: da 15 € a 27 €.

Biglietterie

Biglietteria del Teatro Sociale, dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12 e un’ora prima degli spettacoli. Tel.: 0185-1770529. E-mail: biglietteria@teatrosocialecamogli.it.

Pro Loco di Camogli, negli orari di apertura. Tel.: 0185-771066. E-mail: info@prolococamogli.it.

Pro Loco di Recco, negli orari di apertura. Tel.: 0185-722440. E-mail: info@prolocorecco.it.

Hotel Cenobio dei Dogi. Tel.: 0185-7241.

www.vivaticket.com (prevendita).