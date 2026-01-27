Aeroporto Colombo, Ryanair lancia le rotte estive: novità Tirana tra i 12 voli diretti

Genova. Ryanair ha lanciato oggi il suo operativo per l’estate 2026 dall’aeroporto di Genova, con 12 rotte verso Bari, Brindisi, Bruxelles, Bucarest, Cagliari, Catania, Lamezia Terme, Londra, Manchester, Napoli, Palermo, oltre alla nuova rotta estiva per Tirana.

“L’operativo estivo 2026 di Ryanair da Genova offrirà oltre 90 voli settimanali, garantendo ai clienti una scelta imbattibile a tariffe basse. Ryanair, che opera da e per Genova da 27 anni trasportando finora oltre 5,5 milioni di passeggeri, continua a sostenere la città, generando connettività e turismo tutto l’anno per Genova e per l’intera regione Liguria”, si legge nella nota stampa diffusa questa mattina.

Per stimolare ulteriormente traffico e turismo in Italia, Ryanair invita “il Governo italiano e le Regioni ad abolire l’addizionale municipale in tutti gli aeroporti italiani. Qualora il Governo italiano abolisse questa tassa regressiva, Ryanair risponderebbe con un investimento di 4 miliardi di dollari nel Paese, aggiungendo 40 nuovi aeromobili, aumentando il traffico fino a 80 milioni di passeggeri l’anno, introducendo oltre 250 nuove rotte e creando 15.000 nuovi posti di lavoro nelle Regioni italiane“.

“In qualità di compagnia aerea n.1 in Italia, Ryanair è lieta di annunciare il proprio operativo estivo 2026 per Genova, che dimostra il nostro continuo impegno verso la città e la regione Liguria – commenta Fabrizio Francioni, Head of Communications Italy Ryanair – Per stimolare ulteriormente traffico e turismo in Italia, Ryanair invita il Governo italiano e le Regioni ad abolire l’addizionale municipale in tutti gli aeroporti italiani, così come hanno già fatto con successo le Regioni Abruzzo, Calabria, Friuli-Venezia Giulia, Sicilia ed Emilia-Romagna – sbloccando così una crescita significativa di Ryanair. Se l’addizionale comunale venisse abolita in tutte le regioni, Ryanair risponderebbe con un investimento di 4 miliardi di dollari in Italia, aggiungendo 40 nuovi aeromobili, aumentando il traffico fino a 80 milioni di passeggeri l’anno, introducendo oltre 250 nuove rotte e creando 15.000 nuovi posti di lavoro nelle regioni italiane”.

“Siamo lieti che la stagione estiva 2026 registri una crescita ulteriore rispetto al 2025, un segno concreto di una collaborazione che non solo prosegue, ma continua a rafforzarsi nel tempo – aggiunge Francesco D’Amico, Direttore Generale dell’Aeroporto di Genova – Auspichiamo che questo percorso possa consolidarsi ulteriormente, generando risultati ancora più significativi e contribuendo allo sviluppo del Genova City Airport come hub sempre più al servizio della città di Genova e dell’intera regione Liguria”.