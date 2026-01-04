  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
L'intervento

Ruba monetine da distributore di benzina, arrestato dalla polizia

L'uomo è stato notato da un poliziotto fuori servizio mentre forzava la cassetta del compressore per il gonfiaggio dei pneumatici

polizia notte pattuglia posto blocco arresto

Genova. La Polizia di Stato ha arrestato un cittadino del Gambia di 28 anni, per il reato di tentato furto aggravato. L’intervento è scattato grazie alla segnalazione di un agente della Questura, fuori servizio, che ha notato un soggetto armeggiare nei pressi di un apparecchio automatico adibito al gonfiaggio degli pneumatici, installato all’interno di un distributore di benzina.

L’uomo, dopo averne forzato lo sportello, ha asportato le monete contenute all’interno e si è diretto verso un secondo apparecchio per fare altrettanto. Gli operatori di una volante, immediatamente intervenuti, hanno fermato il soggetto, trovandolo in possesso di 2 cacciaviti e della refurtiva, circa 40 euro in monete.

Domani mattina sarà giudicato con rito direttissimo.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.