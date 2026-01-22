“Rotte di pace”, sabato sera a Music for Peace l’evento del M5s sulla Global Sumud Flotilla

Genova. Sabato 24 gennaio, a partire dalle ore 18.00, nella sede di Music for Peace a Genova si terrà Rotte di pace, evento organizzato dal MoVimento 5 Stelle e aperto a tutta la cittadinanza.

L’incontro vedrà la partecipazione del senatore M5S Marco Croatti, protagonista di incontri nelle principali città italiane dedicati all’esperienza vissuta con la Global Sumud Flotilla, e nasce come momento di confronto e testimonianza sui temi della pace, della cooperazione e della difesa dei diritti umani.

Per il MoVimento 5 Stelle, oltre al senatore Croatti, interverranno il senatore genovese Luca Pirondini, l’eurodeputato Gaetano Pedullà, il capogruppo regionale del M5S Liguria Stefano Giordano e la referente per il Network Giovani Genova Maryam Murru.

Tra i relatori anche il presidente di Music for Peace Stefano Rebora; Maria Di Pietro di Assopace Palestina e il presidente dell’Associazione culturale Liguria Palestina Karim Hamarneh.