Genova. Il progetto di riqualificazione della rotonda di Carignano, con annessa costruzione di un nuovo supermercato, torna al centro delle cronache cittadine grazie ad un passaggio in Sala rossa nell’ultima seduta del Consiglio comunale. L’assessora all’urbanistica, Francesca Coppola, ha risposto a un’interrogazione presentata dal consigliere Mario Caraffini (Pd), per fare il punto sullo stato di avanzamento dei lavori per un intervento che ha di fatto spaccato l’opinione pubblica sia per la sua opportunità sia per la sua “messa a terra”.

Lo scorso 9 gennaio è stato compiuto un sopralluogo, a cui hanno partecipato uffici tecnici, Soprintendenza e la parte proponente, insieme alla stessa Coppola. Durante la visita sono state definite diverse modifiche progettuali. Per il lotto di Levante, la porzione di cantiere in stato più avanzato, gli interventi concordati riguardano dettagli esecutivi che non richiedono nuovi iter autorizzativi complessi. Tra questi, Coppola ha citato il riposizionamento della ringhiera, la riduzione di un muro costruito in copertura e alcuni affinamenti della componente vegetale. Tali correzioni sono state già accettate dal soggetto attuatore e messe a verbale.

Situazione diversa, invece, per il lotto di Ponente. In questo caso, la natura più generale delle varianti ha reso necessario un aggiornamento dei titoli abilitativi. Per garantire un controllo più rigoroso, l’amministrazione ha deciso di gestire il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche all’interno di una Conferenza dei servizi, aperta ufficialmente il 29 dicembre scorso. “Abbiamo scelto questa strada per avere maggior controllo su ciò che incide effettivamente sul progetto“, ha spiegato l’assessora. Ma non solo: per gli interventi che interessano le aree limitrofe al piazzale San Francesco, soggette a tutela monumentale, sarà indispensabile il nulla osta della Soprintendenza. Al momento, gli uffici hanno già acquisito il parere del Municipio Centro Est, che è stato integrato nelle richieste di modifica.

In fase di revisione anche alcune strutture accessorie legate alla viabilità di accesso alla futura struttura commerciale: si sta ragionando su un restringimento della aiuolo di via Rivoli e su alcuni interventi sul muro storico di contenimento della piazza sul mare che è la rotonda, temi sollevati dallo stesso Caraffini. Come annunciato dalla stessa assessora Coppola, infinr, è in fase di programmazione una nuova ispezione nel cantiere con l’obiettivo di verificare l’esecuzione di quanto verbalizzato in precedenza e di passare al setaccio anche il dettaglio delle lavorazioni lato ponente, oggi ancora in fase embrionale.