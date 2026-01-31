Riva Trigoso, via libera al progetto di adeguamento del campo sportivo Bottai

Sestri Levante. Via libera al progetto di fattibilità tecnico-economica (Pfte) per i lavori di adeguamento normativo e funzionale del campo sportivo Bruno Bottai di Riva Ponente.

Un passaggio fondamentale per l’avvio dell’iter dell’opera pubblica, inserita nella programmazione triennale e finanziata per un importo complessivo di 300mila euro.

Il Pfte, redatto dall’architetto Gianluca Solari, definisce nel dettaglio gli interventi necessari per migliorare sicurezza, funzionalità e sostenibilità dell’impianto sportivo.

Previsto il rifacimento del manto, un ampliamento del corpo spogliatoi con il rifacimento e la messa in sicurezza della parte esistente.

“Con questa approvazione l’amministrazione comunale compie un passo concreto verso la riqualificazione di una struttura importante per lo sport e la comunità – spiega il Sindaco di Sestri Levante Francesco Solinas – L’obiettivo è rendere il campo Bottai più moderno e pienamente conforme alle normative vigenti”.