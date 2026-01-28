Rissa fuori dal bar a Sestri Ponente, volano tavoli e sedie: tre arresti

Genova. Tre uomini sono stati arrestati dalla polizia la scorsa notte per una rissa scoppiata in via Ramiro Ginocchio, a Sestri Ponente.

I tre hanno iniziato a litigare all’interno di un bar e hanno proseguito fuori tra schiaffi, pugni e lanci di sedie e tavoli dal dehors.

Gli agenti dell’U.P.G.S.P. e del Commissariato Cornigliano intervenuti li hanno separati, ma loro hanno continuato a picchiarsi minacciando e picchiando anche i poliziotti.

Identificati in un 26enne di fuori provincia, un 27enne e un 45enne entrambi genovesi, sono stati arrestati per rissa, violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. Il 45enne è stato arrestato anche per lesioni personali aggravate.