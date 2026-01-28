  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
La notte scorsa

Rissa fuori dal bar a Sestri Ponente, volano tavoli e sedie: tre arresti

Un 26enne, un 27enne e un 45enne sono stati arrestati con le accuse di violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale

polizia notte

Genova. Tre uomini sono stati arrestati dalla polizia la scorsa notte per una rissa scoppiata in via Ramiro Ginocchio, a Sestri Ponente.

I tre hanno iniziato a litigare all’interno di un bar e hanno proseguito fuori tra schiaffi, pugni e lanci di sedie e tavoli dal dehors.

Gli agenti dell’U.P.G.S.P. e del Commissariato Cornigliano intervenuti li hanno separati, ma loro hanno continuato a picchiarsi minacciando e picchiando anche i poliziotti.

Identificati in un 26enne di fuori provincia, un 27enne e un 45enne entrambi genovesi, sono stati arrestati per  rissa, violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. Il 45enne è stato arrestato anche per  lesioni personali aggravate.

Più informazioni
leggi anche
polizia locale caricamento
Indagini
Rissa dopo il match di Coppa Africa, 22enne in ospedale con un trauma cranico
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.