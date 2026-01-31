  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Botte

Rissa all’uscita della discoteca, quattro giovani fermati e denunciati dalla polizia

L'episodio al Kaoba di fronte al Terminal Traghetti, nei guai tre tunisini di vent'anni ed un egiziano di 18 anni

polizia volante generica notte sera

Genova. La polizia di Genova ha denunciato quattro stranieri, tre tunisini di vent’anni ed un egiziano di 18 anni, per una rissa scoppiata la scorsa notte nella discoteca Kaoba di piazzale Iqbal Masih, vicino al Terminal Traghetti.

Gli agenti delle volanti, mentre stazionavano nei pressi del locale, al momento del deflusso degli avventori verso le 5 del mattino sono stati avvicinati da personale addetto alla sicurezza poiché all’interno era appena scoppiata una rissa.

In quell’istante un gruppo di giovani che aveva preso parte alla zuffa è uscito correndo in direzione via Milano.

Immediatamente intervenuti, gli agenti li hanno fermati ed identificati. Essendo tutti sprovvisti di documenti, i quattro sono stati accompagnati in questura dove sono stati fotosegnalati e denunciati. Uno di loro, risultato irregolare sul territorio nazionale, è stato messo a disposizione del personale dell’ufficio Immigrazione per i provvedimenti del caso.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.