Rissa all’uscita della discoteca, quattro giovani fermati e denunciati dalla polizia

Genova. La polizia di Genova ha denunciato quattro stranieri, tre tunisini di vent’anni ed un egiziano di 18 anni, per una rissa scoppiata la scorsa notte nella discoteca Kaoba di piazzale Iqbal Masih, vicino al Terminal Traghetti.

Gli agenti delle volanti, mentre stazionavano nei pressi del locale, al momento del deflusso degli avventori verso le 5 del mattino sono stati avvicinati da personale addetto alla sicurezza poiché all’interno era appena scoppiata una rissa.

In quell’istante un gruppo di giovani che aveva preso parte alla zuffa è uscito correndo in direzione via Milano.

Immediatamente intervenuti, gli agenti li hanno fermati ed identificati. Essendo tutti sprovvisti di documenti, i quattro sono stati accompagnati in questura dove sono stati fotosegnalati e denunciati. Uno di loro, risultato irregolare sul territorio nazionale, è stato messo a disposizione del personale dell’ufficio Immigrazione per i provvedimenti del caso.