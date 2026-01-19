Rissa dopo il match di Coppa Africa, 22enne in ospedale con un trauma cranico

Genova. Un ragazzo in ospedale con un trauma cranico e mobilitazione di soccorsi in zona Porto Antico. È il bilancio della rissa scoppiata domenica sera dopo la partita di Coppa Africa tra Senegal e Marocco.

Gli agenti della Polizia di Stato e della Polizia Locale sono intervenuti nella zona di Caricamento insieme con le ambulanze dopo la segnalazione su un gruppo di persone che si stavano picchiando.

Al loro arrivo hanno trovato un giovane di 22 anni, cittadino senegalese, con una ferita alla testa e altri due ragazzi che presentavano tagli ed escoriazioni. Il ventiduenne è stato portato al Galliera in codice verde e trattenuto per la notte in osservazione, gli altri hanno rifiutato le cure ospedaliere. Indagini sono ora in corso per risalire agli aggressori.