  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Indagini

Rissa dopo il match di Coppa Africa, 22enne in ospedale con un trauma cranico

Gli agenti della Polizia di Stato e della Polizia Locale sono intervenuti nella zona di Caricamento insieme con le ambulanze

polizia locale caricamento

Genova. Un ragazzo in ospedale con un trauma cranico e mobilitazione di soccorsi in zona Porto Antico. È il bilancio della rissa scoppiata domenica sera dopo la partita di Coppa Africa tra Senegal e Marocco.

Gli agenti della Polizia di Stato e della Polizia Locale sono intervenuti nella zona di Caricamento insieme con le ambulanze dopo la segnalazione su un gruppo di persone che si stavano picchiando.

Al loro arrivo hanno trovato un giovane di 22 anni, cittadino senegalese, con una ferita alla testa e altri due ragazzi che presentavano tagli ed escoriazioni. Il ventiduenne è stato portato al Galliera in codice verde e trattenuto per la notte in osservazione, gli altri hanno rifiutato le cure ospedaliere. Indagini sono ora in corso per risalire agli aggressori.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.