Prima la zuffa sul bus, poi le testate all’auto della polizia: 27enne fermato con lo spray urticante

Genova. Un 27enne è stato arrestato dalla polizia domenica notte dopo avere partecipato a una rissa su un bus e avere cercato di scappare dagli agenti, costretti a ricorrere allo spray urticante.

È successo poco prima di mezzanotte, quando le volanti sono intervenute davanti alla stazione di Cornigliano per una segnalazione di rissa in atto a bordo di un bus tra tre uomini. Hanno raggiunto il mezzo all’altezza di via Puccini, e sono saliti, individuando tra i passeggeri uno degli uomini descritti.

L’uomo è stato fatto scendere dal bus e ha colpito più volte due agenti con calci e pugni.

Immediatamente fermato e messo in sicurezza nella volante, nel tragitto verso la questura ha preso a testate i finestrini posteriori e tentando di fuggire dalla portiera, motivi per cui è stato usato con lo spray urticante. È stato arrestato e processato per direttissima in mattinata.