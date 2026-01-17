Riqualificazione ERP: il Comune di Rapallo rinnova nove alloggi tra via Betti e salita Paxo

Rapallo. Prosegue l’impegno del Comune di Rapallo nel settore delle politiche abitative. Nei giorni scorsi si è concluso un importante ciclo di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su nove alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, situati tra via Betti e salita Paxo. L’operazione ha permesso di restituire alla città appartamenti completamente rinnovati e pronti per accogliere nuovi nuclei familiari.

I lavori hanno interessato vari aspetti delle abitazioni, garantendo un ammodernamento profondo e strutturale. In tutti gli alloggi è stato rifatto integralmente l’impianto elettrico, mentre in diverse unità si è proceduto alla ristrutturazione completa dei bagni e alla sostituzione delle caldaie per migliorare l’efficienza energetica. L’intervento ha curato anche i dettagli funzionali ed estetici: in alcune abitazioni sono stati sostituiti gli infissi, le porte interne e i portoncini d’ingresso, concludendo i lavori con una sistematica imbiancatura di tutti i locali per assicurare il massimo decoro.

Sull’operazione è intervenuta il Sindaco, Elisabetta Ricci:

“Consegnare case sicure, efficienti e rinnovate è un segno tangibile di attenzione verso i nostri cittadini più fragili. Questi nove alloggi rappresentano il cuore del nostro impegno per il diritto all’abitare. Non ci fermiamo qui, poiché abbiamo già in programma l’assegnazione di ulteriori tre unità abitative nel prossimo futuro. La nostra priorità è garantire che nessuno resti indietro, mettendo a disposizione spazi che non siano solo semplici mura, ma vere e proprie case accoglienti e dignitose.”

L’assegnazione degli immobili sarà oggetto di una valutazione attenta che va oltre la semplice burocrazia, come spiega l’Assessore ai Servizi Sociali, Laura Mastrangelo: “Questi appartamenti verranno certamente destinati alle persone in graduatoria, ma stiamo effettuando una verifica puntuale sulle necessità attuali. Prima di procedere, vogliamo accertarci se vi siano nuclei familiari già residenti in alloggi ERP che vivono oggi in condizioni di particolare precarietà e che necessitano di un trasferimento immediato. Per questo motivo, valuteremo se assegnare subito l’intero blocco o se tenerne due o tre in riserva per queste situazioni d’emergenza. Il nostro obiettivo resta l’equità, assicurandoci che ogni cittadino possa vivere in un ambiente sano.”

Conclusa questa fase, l’Amministrazione ha già annunciato che si occuperà successivamente della gestione di altri tre alloggi, confermando la volontà di mantenere alta l’attenzione sul patrimonio immobiliare pubblico e sulla risposta sociale ai bisogni della comunità di Rapallo.