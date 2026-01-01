  • News24
Riforma sanitaria, assessore Nicolò: “Nessun disagio informatico negli ospedali”

"Le attività sanitarie sono proseguite senza interruzioni". Il monitoraggio proseguirà anche nelle prossime ore e nei prossimi giorni

nicolò ambrosetti

Liguria. La prima notte di avvio della riforma si è svolta regolarmente e senza alcuna criticità. In tutti gli ospedali coinvolti non si sono registrati disagi informatici e le attività sanitarie sono proseguite senza interruzioni.

«La prima notte della riforma è andata bene – spiega l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò – non si sono verificati problemi informatici in alcun ospedale e tutto si è svolto in modo ordinato. È un risultato importante che dimostra la solidità del lavoro svolto nei mesi di preparazione».

L’assessore Nicolò ha voluto ringraziare tutto il personale coinvolto, dai tecnici informatici agli operatori sanitari, fino ai dirigenti e ai coordinatori: «Desidero esprimere un sincero ringraziamento a tutte e a tutti per l’impegno, la professionalità e il senso di responsabilità dimostrati. Il loro lavoro ha permesso di garantire continuità e sicurezza ai servizi per i cittadini».

Il monitoraggio proseguirà anche nelle prossime ore e nei prossimi giorni per accompagnare l’attuazione completa della riforma.

