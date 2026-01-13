Genova. La Regione Liguria aggiunge un altro tassello alla riforma della sanità fortemente voluta dal presidente Marco Bucci e dall’assessore Massimo Nicolò presentando i cinque nuovi direttori di area della Liguria.

Dopo la presentazione due nuovi manager della sanità ligure, Monica Calamai (nuova direttrice dell’Ircss Ospedaliera Metropolitana di Genova) e Marco Damonte Prioli, direttore generale dell’Azienda Tutela Salute Ligure, tocca ai coordinatori delle cinque aree sociosanitarie locali, che avranno il compito operativo di gestire la risposta della sanità ai cittadini.

Riforma sanità, chi sono i nuovi direttori di area

Si tratta di ⁠Marino Anfosso (direttore di area Asl 1), Monica Cirone (Asl 2), Ivan Mazzoleni (Asl 3), ⁠Maria Elena Secchi (Asl 4) e Paolo Cavagnaro, confermato in Asl 5. A livello operativo e gestionale, l’intera struttura risponderà a Giancarlo Bizzarri, coordinatore di area Liguria Salute.

“Sono persone che rappresentano la continuità nella stragrande maggioranza dei casi, e che quindi conoscono molto bene il territorio – spiega l’assessore Nicolò – saranno sgravati da tutti quei compiti che invece hanno i direttori generali delle aziende, e potranno affrontare al meglio le criticità del territorio. La governance è unica, sono stati unificati tutti i percorsi prevalentemente amministrativi e legali. I costi non aumenteranno, l’obiettivo non è risparmiare perché noi non vogliamo risparmiare, ma vogliamo ridestinare risorse sul territorio e sui cittadini”.

Chi è Ivan Mazzoleni, coordinatore di Area Asl 3

Mazzoleni, 56 anni anni, arriva in Liguria dalla Lombardia, dove ha ricoperto il ruolo di direttore amministrativo all’ATS di Bergamo, all’ASST Brianza e all’ASST dei Sette Laghi dal 2019 al 2024.

In precedenza è stato direttore generale della Fondazione Casa Serena onlus di Brembate di Sopra (BG) e ha ricoperto vari incarichi apicali o di direzione in diversi Comuni lombardi: Legnano, Bergamo e Magenta. Nel Comune di Bergamo, in particolare, è stato Direttore Generale.

Ivan Mazzoleni

Mazzoleni si è laureato all’Università degli Studi di Bergamo in Economia e Commercio e si è successivamente specializzato conseguendo diversi master in management pubblico nelle Università Bocconi e Bicocca di Milano. Nel 2018, in particolare, ha conseguito il Master in Management delle Aziende sanitarie e socio-assistenziali all’Università Bocconi di Milano.

“Sono grato alla Regione per avermi dato l’opportunità di lavorare in una regione diversa dalla mia – ha detto Mazzoleni – I primi giorni sono stati impegnativi, ma molto interessanti. L’area è complessa e abbiamo obiettivi importanti a breve termine, primo tra tutti mettere a terra la realizzazione dei progetti del Pnrr con le case di comunità e l’integrazione dei medici di medicina generale e del sistema di cure primarie. Ci sarà a breve un nuovo piano sociosanitario e collaboreremo, per quanto di nostra competenza. Siamo inoltre reduci da un incontro sul tema delle liste d’attesa, e siamo già al lavoro perché è uno dei primi punti da gestire”.