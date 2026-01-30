Rifondazione: “Solidarietà agli 80 denunciati per il blocco stradale di via Cantore. Contestare il genocidio in Palestina non è reato”

Genova. “È servito un governo fascioleghista e piduista per riportare a reato penale una forma di protesta popolare e sindacale che fino a pochi anni fa era sanzionata in via amministrativa, come nei periodi più bui della nostra storia”.

Lo dichiarano in una nota Jacopo Ricciardi e Giovanni Ferretti, rispettivamente segretario regionale ligure e segretario genovese di Rifondazione Comunista.

“Lo stesso governo che ha abolito l’abuso d’ufficio, smantellato il ruolo della Corte dei Conti e indebolito l’indipendenza della magistratura oggi criminalizza chi protesta in modo pacifico e democratico – continuano gli esponenti di Rifondazione – Le mobilitazioni per Gaza sono state giornate storiche, in cui milioni di persone hanno dato voce all’indignazione di fronte ai crimini di Netanyahu e alla complicità del governo Meloni. Ci dichiariamo complici e solidali ed esprimiamo la nostra massima solidarietà agli 80 denunciati”, concludono Ricciardi e Ferretti.