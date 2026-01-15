Rifiuti, Amiu annuncia una “campagna di comunicazione potentissima” per la raccolta differenziata

Genova. Una “campagna di comunicazione potentissima” a partire da febbraio per spingere sulla raccolta differenziata a Genova. Ad annunciarla è il direttore generale di Amiu Roberto Spera a margine dell’evento Genova Circolare organizzato dalla Fondazione Carige in collaborazione col Comune e la sua partecipata. Nell’occasione è stato presentato un progetto educational che coinvolgerà 20 scuole e circa 8mila studenti, proprio per promuovere l’economia circolare.

​”Bisogna cominciare a parlare in maniera convinta, in maniera concreta, di raccolta differenziata. Tutto parte da lì. Non è solo una questione economica, non è solo una questione ambientale, è anche una questione sociale. Abbiamo bisogno di un nuovo patto sociale in città. La raccolta differenziata è anche presidio di legalità – spiega Spera -. Proprio per questo partiremo, insieme al Conai e al Comune di Genova, con una campagna di comunicazione potentissima che inizierà a febbraio, e andremo municipio per municipio, coinvolgeremo le associazioni e tutti i cittadini per fare dei momenti di informazione e di formazione per tutte le classi sociali della città. Sarà una campagna molto potente che mirerà proprio a stringere questo patto sociale e a fare in modo che Genova possa raggiungere una percentuale di raccolta differenziata che si avvicini quanto più possibile agli obblighi dati dalla normativa europea, per potere affrontare anche la questione del fine ciclo in maniera un po’ più opportuna”.

Gli ultimi dati disponibili sono quelli relativi al 2024 che evidenziano una percentuale di raccolta differenziata a Genova pari al 50,57%, in crescita ma ancora largamente insufficiente. Le stime per il 2025, anticipate dall’assessora all’Ambiente Silvia Pericu, si attestano sul 53% grazie all’introduzione dei cassonetti bilaterali. L’obiettivo, ancora molto lontano, sarebbe il 65%: se non fosse per il capoluogo, sia la città metropolitana sia la regione nel suo complesso avrebbero già tagliato il traguardo.

“Nel 2026 vedremo l’apertura di nuovi centri di raccolta e di riuso, quindi vogliamo spingere il più possibile – commenta Pericu -. Pensiamo che salire ancora fino al 60% sia possibile lavorando sulla razionalizzazione di quello che c’è e su azioni come questa, coinvolgendo maggiormente la cittadinanza”. Obiettivo che però non sarà raggiungibile entro il 2026, secondo il trend attuale dei dati.

“Produrre meno rifiuti significa da un lato consumare meno materie prime, ed è un aspetto molto importante. Dall’altro lato, cercare di mettere una pezza al grosso problema dello smaltimento dei rifiuti. L’economia circolare cerca appunto di contrastare questa tendenza e devo dire che Genova è sicuramente una delle città più avanti su questi temi, quindi possiamo essere fiduciosi”, aggiunge Lorenzo Cuocolo, presidente della Fondazione Carige.

Termovalorizzatore, Amiu alla finestra per il bando della Regione

Sullo sfondo, strettamente connessa, la questione della chiusura del ciclo dei rifiuti e quindi l’ipotesi di un termovalorizzatore che potrebbe essere realizzato a Scarpino. Come noto, a fine 2025 è uscito il bando della Regione per raccogliere le manifestazioni di interesse delle aziende e la sindaca Silvia Salis ha chiesto più tempo (sei mesi anziché due) nell’attesa che arrivino i risultati dello studio commissionato a Ramboll sui quattro scenari con o senza termovalorizzatore e impianti intermedi.

“Sono convinto che questo tempo ci sarà per poter fare delle corrette e giuste valutazioni, anche sotto l’aspetto tecnico, capire qual è la cosa migliore per la città di Genova – commenta Spera -. Oggi lo sforzo che dobbiamo fare è realizzare quanta più raccolta differenziata possibile, perché un fine ciclo dipende da quello che è il residuo. Quindi capiamo qual è il limite massimo che riusciamo a raggiungere. Quella del termovalorizzatore è una soluzione adottata ormai da più di 30 anni in giro per l’Europa. L’Italia ci sta arrivando in diverse città, Roma è verso la prima pietra, in Sicilia si parla di termovalorizzatori ormai da tempo. A mio avviso l’Italia ci arriva un po’ tardi, quindi è giusto e corretto fare quello che il Comune insieme ad Amiu ha deciso di fare: uno studio approfondito per capire quale può essere una tecnologia che traguarda da qui a 20 anni“.

“L’idea di Amiu è partecipare a questa gara, ma deve avere il tempo di poter trovare un partner – spiega Pericu – e la selezione di un partner per un’azienda pubblica non è una questione semplice: deve comunque fare una gara. Questo è il motivo per cui abbiamo chiesto 180 giorni. Nel mentre stiamo facendo valutazioni, insieme a dei consulenti, che permetteranno al nuovo Cda, che si è insediato il 22 dicembre, di capire esattamente quale posizione prendere. Il tema di priorità è la chiusura di Scarpino nel 2030 che ci imporrà di lavorare sull’autonomia della Regione sul trattamento dei rifiuti. Dobbiamo capire esattamente la taglia, le tipologie di impianto e quello che ci permetterà di avere questa autonomia e, allo stesso tempo, una garanzia per la città, che è la maggior produttrice di rifiuti, di avere un ottimo servizio e una revisione della tariffa”.

Una parte della maggioranza, comunque, continua a dire nettamente no al termovalorizzatore. “Siamo per le soluzioni, è stato detto più volte – replica Pericu -. Noi porteremo alla città di Genova quali sono le strategie possibili. Io sono qua, personalmente, perché questo problema non è stato risolto 30 anni fa, quando poteva essere risolto, ed è stato sempre portato a valle. È nella mia linea cercare una soluzione a questo problema e, quando avremo le risposte da dare alla città, le porteremo avanti e si discuterà in maggioranza”.