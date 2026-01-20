Ricrea Steel Challenge parte da Genova: le scuole protagoniste del progetto sul riciclo dell’acciaio

Genova. Ha preso ufficialmente il via, lunedì 19 gennaio, la prima edizione di Ricrea Steel Challenge, il nuovo progetto didattico promosso dal Consorzio Nazionale Ricrea dedicato al riciclo degli imballaggi in acciaio come barattoli del pomodoro, le scatolette di tonno, le bombolette spray, le latte per l’olio e rivolto alle scuole primarie e secondarie di I grado della Regione Liguria.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con AMIU Genova, la cui preziosa collaborazione ha permesso di amplificare la diffusione del nuovo progetto nel territorio. Il tour coinvolgerà oltre 50 scuole della regione Liguria e gli appuntamenti si svolgeranno in presenza direttamente negli istituti scolastici.

Per Genova parteciperanno: Convitto Nazionale Colombo, Istituto Comprensivo Centro Storico Genova, Istituto Comprensivo Voltri, Istituto Comprensivo Quezzi, Istituto Comprensivo Nervi, Istituto Comprensivo Maddalena – Bertani, Istituto Comprensivo Marassi di Genova – Scuola primaria Papa Giovanni XXIII, The International School of Genoa, Istituto Comprensivo Certosa, Istituto Comprensivo Sampierdarena, Istituto Comprensivo Pegli, Istituto Comprensivo Teglia, Istituto Comprensivo Pra’, Istituto Comprensivo Barabino plessi Centro storico e Mazzini, Istituto Comprensivo Borzoli.

Il format, guidato dai formatori specializzati di Peaktime, Alvin Crescini e Stefano Leva, alterna lezioni dinamiche e non frontali, pensate per rendere i contenuti chiari e accessibili, a una verifica interattiva che sfrutta pienamente la gamification: le classi si trasformano in vere squadre pronte per quiz digitali e sfide a punti, dove velocità, attenzione e lavoro in team trasformano la conoscenza in sana competizione e rafforzano la collaborazione e lo spirito di gruppo. Il progetto, completamente gratuito per le scuole, punta a sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza della raccolta differenziata e del riciclo dell’acciaio, materiale che può essere recuperato all’infinito senza perdere qualità. Le classi che otterranno i risultati migliori avranno accesso alla Finale regionale, in programma il 14 maggio a Genova presso il Palateknoship. Durante l’evento verrà proclamata la classe vincitrice e saranno assegnati i premi alle prime tre scuole salite sul podio.

“Siamo orgogliosi di inaugurare la prima edizione del Ricrea Steel Challenge – ha dichiarato il Presidente del Consorzio Nazionale RICREA, Domenico Rinaldini – Un’iniziativa che coinvolge in modo diretto le scuole liguri e che punta a diffondere una cultura consapevole della sostenibilità. Vogliamo mostrare come gli imballaggi di acciaio siano riciclabili all’infinito e rappresentino un esempio concreto di economia circolare. Siamo certi che questo progetto potrà crescere e diventare un riferimento educativo per il territorio”.

“Progetti come Ricrea Steel Challenge dimostrano quanto la comunicazione ambientale funzioni davvero solo quando nasce da una collaborazione autentica – ha commentato il Direttore Generale AMIU, Roberto Spera – Il ruolo dei consorzi è fondamentale: portano competenze, visione e contenuti di qualità che, insieme al lavoro sul territorio di AMIU e dei partner, permettono di parlare ai ragazzi in modo chiaro, coinvolgente e credibile. Entrare nelle scuole significa investire sul futuro, ma anche formare veri e propri ambasciatori ambientali, capaci di portare nelle famiglie ciò che imparano in classe. È attraverso questo passaggio, dai ragazzi alle loro case, che le buone pratiche diventano abitudini quotidiane e possono contribuire in modo concreto a migliorare la raccolta differenziata. È così che la sostenibilità smette di essere un concetto astratto e diventa parte della vita di tutti i giorni”.