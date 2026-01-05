  • News24
Attenzione

Rete idrica, Epifania senz’acqua a Pontedecimo e San Quirico: lavori urgenti per riparazioni

Abbassamenti di pressione potrebbero interessare le zone limitrofe. Alla riapertura delle condotte si potrebbero verificare locali e temporanei fenomeni di intorbidimento dell’acqua che si risolveranno comunque in breve tempo

tubo acqua rotto

Genova. Ireti comunica che, a causa di lavori urgenti resisi necessari per la riparazione di una condotta idrica in Via Girolamo Gastaldi, domani 6 gennaio 2026 dalle ore 8:00 alle ore 18:00 sarà sospesa l’erogazione dell’acqua alle utenze allacciate nelle seguenti vie del Comune di Genova

• Via Val Sugana
• Via Isocorte
• Passo Baracchino
• Via Ottonelli
• Via delle Fonderie Grondona
• Via Baracchino
• Via Giuseppe Gallo
• Via Fiorenzo Semini
• Viottolo Botte
• Via alla Stazione di San Quirico
• Via Romairone
• Vie limitrofe alle sopra indicate

Abbassamenti di pressione potrebbero interessare le zone limitrofe. Alla riapertura delle condotte si potrebbero verificare locali e temporanei fenomeni di intorbidimento dell’acqua che si risolveranno comunque in breve tempo.

