Rete idrica, due giorni di interventi di manutenzioni: Albaro e San Quirico senz’acqua da mattino a sera

Genova. Ireti ha comunicato che, per consentire interventi programmati di manutenzione alla rete idrica cittadina, l’erogazione dell’acqua sarà sospesa in diverse zone di Genova nelle giornate di lunedì 26 e mercoledì 28 gennaio 2026.

Gli interventi di lunedì 26 gennaio

Il primo ciclo di lavori interesserà il quartiere di Albaro e le zone limitrofe. La sospensione del servizio è prevista dalle ore 08:30 alle ore 18:00 e coinvolgerà le utenze allacciate nelle seguenti vie: Via Giovanni Bovio, via Righetti e via Telesio; Via Renato Martorelli, via della Sirena e via Capellini; Via San Giuliano, via al Forte di San Giuliano e via Pirandello; Viale Nazario Sauro, via Carlo Bosio e via Piero Gobetti..In caso di condizioni meteo avverse o cause di forza maggiore, l’intervento potrà essere posticipato al primo giorno lavorativo successivo.

Gli interventi di mercoledì 28 gennaio

Un secondo intervento è programmato per la giornata di mercoledì nel quartiere di San Quirico. In questo caso, l’interruzione sarà più prolungata, dalle ore 07:00 alle ore 20:00. Le aree interessate sono: Via San Quirico (nel tratto tra il ponte Barbieri e il civico 30); Via Inferiore Budulli; Tutte le vie limitrofe alle località indicate.

Per questa specifica operazione, l’azienda segnala che potrebbero verificarsi cali di pressione anche nelle zone circostanti. Qualora il meteo non consentisse il regolare svolgimento dei lavori, questi verranno slittati al giorno seguente con le medesime modalità orarie.