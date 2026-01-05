“Resistere e creare”, al teatro della Tosse la prima nazionale di “Chi sopravvive fa i saluti”

Genova. Sabato 10 gennaio ai teatri di Sant’Agostino, nell’ambito della rassegna Resistere e creare, la prima nazionale di Chi sopravvive fa i saluti, nuova creazione di Deos Danse Ensemble e del coreografo Giovanni Di Cicco. Appuntamento alle 19.30 nella sala Trionfo.
Il lavoro, dopo l’anteprima dello scorso dicembre, arriva in versione definitiva proseguendo la collaborazione pluriennale con Di Cicco e il suo gruppo di lavoro.
In un intreccio di fisicità vibrante e fragilità, lo spettacolo esplora il confine sottile tra la memoria del corpo e la sua trasformazione, traendo ispirazione da una genealogia del presente, un percorso che attraversa ed interroga il tempo.
Un rito necessario in una realtà che cambia più veloce dei corpi che la abitano.
Oltre l’impoverimento dei legami, le restaurazioni culturali che pretendono uniformità, l’idea che un solo mondo sia possibile, la sopravvivenza diventa un gesto di resistenza silenziosa: “sopravvivere” non come distacco, ma come un “vivere sopra”.
I danzatori, in 14 quadri ispirati da “La conferenza degli uccelli” di Farid Ad-Din Attar, scelgono di abitare questo sopra non per fuggire ma per compiere un gesto vitale, attraverso i loro corpi; il loro sopravvivere è continuare a bere l’impulso della vita, seguire ciò che è naturale, mutare durante un viaggio che diventa richiamo.
Uno spettacolo come un atto, tra i molti possibili, per idealizzare un mondo e forse , per alcuni attimi, persino per realizzarlo.