Referendum sulla giustizia, nasce il Comitato Cittadini per il Sì per la Liguria

Genova. È stato costituito nel capoluogo ligure il Comitato Cittadini per il Sì per la Liguria, articolazione territoriale del Comitato Nazionale Cittadini per il SÌ, presieduto da Francesca Scoppelliti, già compagna di Enzo Tortora, e coordinato dal senatore Pierantonio Zanettin e dall’onorevole Enrico Costa, entrambi di Forza Italia.

A darne notizia è l’avvocato Giovanni Beverini, responsabile giustizia per la Liguria di Forza Italia, che ha assunto la presidenza del Comitato regionale.

Il Comitato si pone l’obiettivo di promuovere e sostenere la campagna referendaria per l’approvazione della riforma costituzionale della giustizia, attraverso iniziative pubbliche e momenti di confronto sul territorio.

«L’obiettivo della riforma – afferma Beverini – è quello di porre le premesse per la realizzazione di quella rivoluzione liberale che l’Italia attende da troppo tempo. Quello della giustizia è il terreno sul quale, più che in ogni altro, si misura il grado di civiltà e di progresso di un Paese».

Fanno parte del direttivo del Comitato Cittadini per il Sì per la Liguria l’avvocato Caterina Volpe, vicepresidente, la dottoressa Antonella Aonzo, tesoriera, e gli avvocati Paolo Costa e Paolo Zinolli.