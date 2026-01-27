  • News24
Referendum sulla giustizia: nasce a Genova il Comitato degli avvocati per il no

Sono già 113 i legali che hanno firmato l'adesione

tribunale genova

Genova. Nasce a Genova il Comitato degli avvocati per il “no” alla riforma della giustizia voluta dal ministro Carlo Nordio. Il Comitato aderisce a quello nazionale.

Sono già 113 i legali, sia penalisti sia civilisti, che hanno firmato il documento in cui spiegano le loro ragioni.

“Questa riforma va respinta perché la Costituzione è di tutti, non si cambia a colpi di maggioranza e contro una categoria – spiega la portavoce, la avvocata Alessandra Volpe -. La democrazia è un valore assoluto e non si può sostituire il voto con il sorteggio per la scelta della composizione di un organo costituzionale”. Inoltre, “non risolve alcun problema della giustizia, ma serve solo a indebolire il sistema giudiziario rispetto a quello esecutivo.

Gli “avvocati per il no” si oppongono a questa riforma, ribadendo che si chiama separazione delle carriere ma si vuole ottenere tutt’altro”.

