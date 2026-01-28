  • News24
Battaglia

Referendum, i parlamentari liguri del Pd: “Il Governo garantisca il voto ai fuori sede”

"Incomprensibile che non risultino ammessi al voto, diversamente da quanto avvenuto nelle sperimentazioni recenti"

elezioni comunali amministrative referendum urna schede generica

Genova. “Milioni di cittadine e cittadini che studiano o lavorano lontano dal proprio Comune non possono essere messi, ancora una volta, davanti a un bivio inaccettabile: rinunciare a un diritto costituzionale o sostenere costi e tempi insostenibili. Sul referendum del 22 e 23 marzo il Governo deve fare una scelta di democrazia: garantire il voto ai fuori sede, come già sperimentato con successo”. Lo dichiarano il senatore Pd Lorenzo Basso e i deputati Pd Alberto Pandolfo, Valentina Ghio e Luca Pastorino, sostenendo l’iniziativa nazionale del Pd e gli emendamenti presentati sul decreto referendum, illustrati oggi in conferenza stampa a Montecitorio.

“Non partiamo da zero – ricordano – proprio su iniziativa del Pd ligure nel 2014 venne presentata in Parlamento una proposta per consentire agli studenti fuori sede di esercitare il diritto di voto nel luogo di domicilio. È un tema che torna da oltre un decennio perché riguarda l’effettività del voto e l’eguaglianza tra cittadini. Oggi quella domanda di giustizia democratica diventata anche iniziativa popolare: ‘Voglio votare fuorisede’, promossa da associazioni e reti civiche, ed è stata depositata in Senato e ripresentata come Ddl. È un segnale chiaro: la società chiede una norma stabile e semplice. A Genova, fra l’altro, è in corso un contenzioso di interesse pubblico sul diritto di voto dei fuori sede, legato alle elezioni 2018 e 2019. La Corte d’appello di Genova ha già tenuto l’udienza finale e si attende la decisione sull’eventuale rinvio alla Corte costituzionale. È il segno che, quando la politica non interviene, i cittadini sono costretti a cercare tutela in tribunale”.

“È ancora più incomprensibile – aggiungono –  che proprio sul referendum costituzionale, dove la partecipazione è parte della legittimazione democratica, i fuori sede non risultino ammessi al voto, diversamente da quanto avvenuto nelle sperimentazioni recenti. Chiediamo alla maggioranza di fermarsi, ascoltare e correggere subito il decreto: non c’è nessuna ragione tecnica che possa giustificare un passo indietro”.

“Il voto fuori sede – concludono Basso, Pandolfo, Ghio e Pastorino – non è una concessione: è un diritto. La democrazia non può essere ‘a ostacoli’ per chi studia, lavora o si cura lontano da casa. Il Governo approvi gli emendamenti e apra finalmente la strada a una soluzione strutturale”.

