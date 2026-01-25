  • News24
Referendum sulla giustizia, trasferiti alcuni seggi a Rivarolo, Pegli e Sampierdarena

Coinvolti oltre 5500 tra elettori ed elettrici

referendum abrogativo schede voto elezioni urne seggi

Genova. La giunta comunale di Genova, su proposta dell’assessore ai Servizi civici, Emilio Robotti, ha approvato il trasferimento di alcuni seggi cittadini in occasione del referendum del 22 e 23 marzo 2026 confermativo della legge costituzionale recante “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”.

I quartieri interessati sono quelli di Sampierdarena (sezioni 205, 206, 210, 421), Rivarolo (sezione 171) e Pegli (sezioni 42, 43, 44, 45, 46). Coinvolti oltre 5.500 tra elettori ed elettrici.

Lo spostamento delle sezioni avviene per trasferimento/chiusura/inadeguatezza delle sedi originarie: le cittadine e i cittadini interessati riceveranno comunicazione a mezzo posta con l’adesivo per aggiornare la scheda elettorale già in loro possesso.

Nel dettaglio:

SAMPIERDARENA – Municipio II Centro Ovest

Spostamento delle sezioni:
– 205 e 206 dalla scuola dell’infanzia “Govi” in via Antonio Pellegrini 7A all’ex mercato ovoavicolo in via Antonio Pellegrini 2;
– 210 e 421 dall’ex succursale del Liceo “Gobetti” in via Spataro 34A alla scuola secondaria di I grado “Sampierdarena” in piazza del Monastero 6.

RIVAROLO – Municipio V Val Polcevera

Trasferimento della sezione 171 dai locali parrocchiali in via Pierino Negrotto Cambiaso 241 ai locali parrocchiali ad uso associativo in via Pierino Negrotto Cambiaso 227.

PEGLI – Municipio VII Ponente

Spostamento delle sezioni 42, 43, 44, 45, 46 dai locali della scuola primaria “Emanuelli” in via Pegli 45 a quelli di Villa Banfi in via Pegli 39.

