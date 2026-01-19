  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Politica

“Giustizia, il no che la difende”: 20 gennaio incontro a Genova sul referendum

L'appuntamento alle 14.30 al Bi.Bi. Service in via XX Settembre 41

piazza de ferrari

Genova. Martedì 20 gennaio 2026 alle 14.30 nei locali del Bi.Bi. Service in via XX Settembre 41 a Genova, si terrà una tavola rotonda dal titolo “Giustizia: il no che la difende”, un momento di confronto e approfondimento sulle ragioni del no al referendum costituzionale.

“L’iniziativa intende offrire un contributo al dibattito pubblico sul referendum sulla giustizia, mettendo al centro il valore dell’autonomia della magistratura, dei diritti e dell’equilibrio costituzionale”, dicono gli organizzatori.

Nel corso della tavola rotonda, introdotta da Maurizio Calà, segretario generale Cgil Liguria, interverranno Alessandra Galli, presidente del Comitato giustodireno ligure, Concetta Manganaro, portavoce del Comitato ligure avvocati per il no, Andrea Orlando. ex ministro della giustizia, e Christian Ferrari, del comitato nazionale “Società civile per il no”.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.