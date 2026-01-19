“Giustizia, il no che la difende”: 20 gennaio incontro a Genova sul referendum

Genova. Martedì 20 gennaio 2026 alle 14.30 nei locali del Bi.Bi. Service in via XX Settembre 41 a Genova, si terrà una tavola rotonda dal titolo “Giustizia: il no che la difende”, un momento di confronto e approfondimento sulle ragioni del no al referendum costituzionale.
“L’iniziativa intende offrire un contributo al dibattito pubblico sul referendum sulla giustizia, mettendo al centro il valore dell’autonomia della magistratura, dei diritti e dell’equilibrio costituzionale”, dicono gli organizzatori.
Nel corso della tavola rotonda, introdotta da Maurizio Calà, segretario generale Cgil Liguria, interverranno Alessandra Galli, presidente del Comitato giustodireno ligure, Concetta Manganaro, portavoce del Comitato ligure avvocati per il no, Andrea Orlando. ex ministro della giustizia, e Christian Ferrari, del comitato nazionale “Società civile per il no”.