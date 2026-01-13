Referendum sulla giustizia, incontro a Music for Peace sulle ragioni del no

Genova. Domani, mercoledì 14 gennaio, nella sede di Music For Peace (Via Balleydier 60) appuntamento per approfondire le ragioni del no nel referendum sulla giustizia che si terrà il 22 e il 23 marzo. A organizzarlo il Comitato per No della Liguria, di cui fanno parte magistrati, docenti universitari, avvocati e semplici cittadini.

A tracciare le ragioni per cui è “Giusto dire No” saranno Roberto Braccialini, già giudice del Tribunale di Genova, Ermete Bogetti, già magistrato della Corte dei Conti e Maria Cristina Osmo Morris, avvocata e presidente del comitato per lo Stato di diritto.

L’appuntamento è alle 18. Chi partecipa all’iniziativa è invitato a portare con sé alimenti non deperibili a sostegno delle attività umanitarie dell’associazione Music For Peace.

L’appuntamento si inserisce nella fitta agenda del comitato per il No della Liguria che sta moltiplicando le iniziative in circoli, associazioni, parrocchie, cinema. Il comitato ligure, coordinato dalla magistrata in pensione Alessandra Galli e che lavora in stretto coordinamento con l’Anm Ligure presieduta da procuratore aggiunto Federico Manotti, vuole “far capire che con questa riforma si mette a rischio l’indipendenza e l’imparzialità dei magistrati”. Una magistratura che “ha i suoi problemi – aveva spiegato Galli a novembre presentando il comitato – che però con questa riforma non vengono toccati, e non si migliora nulla rispetto al sistema attuale”.