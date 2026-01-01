  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Disavventura

Al forte Sperone in macchina per festeggiare Capodanno, recuperato dai vigili del fuoco

I pompieri lo hanno raggiunto e recuperato grazie a un trattore

Generico dicembre 2025

Genova. Sono stati oltre trenta gli interventi effettuati dai vigili del Fuoco di Genova dalla mezzanotte alla prima mattina di Capodanno, per lo più dovuti ai principi d’incendio divampati per i petardi gettati nei contenitori della spazzatura.

Ma la notte di San Silvestro si è conclusa con un intervento particolare, il recupero di un’auto uscita fuori strada nei pressi di forte Sperone, nel parco della Mura.

Il conducente della macchina, facendo manovra, non si è accorto della scarpata ed è finito con la macchina di sotto, fermato solo da un albero.

Senza conseguenze per la sua salute, ma totalmente bloccato, ha chiamato i vigili del fuoco che, grazie all’uso di un trattore in dotazione, sono riusciti a raggiungere il punto dell’incidente, irraggiungibile per altri mezzi a causa di un voltino di ridotte dimensioni, e riportare sulla strada la vettura

pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.