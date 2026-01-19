Recco, nuove telecamere in via Montefiorito per potenziare la rete di videosorveglianza

Recco. Prosegue il piano di ampliamento della rete di videosorveglianza cittadina. Il 21 gennaio a Recco prenderanno il via i lavori per l’installazione di nuove telecamere in via Montefiorito, un intervento che si inserisce nella strategia di rendere sempre più capillare il monitoraggio delle aree sensibili del territorio, in collaborazione con le forze dell’ordine.

Attualmente, sul territorio comunale sono operative circa 290 telecamere. “Le immagini delle telecamere comunali saranno messe a disposizione dei Carabinieri qualora fosse necessario e, insieme alla nostra Polizia Locale, potranno mantenere alta l’attenzione sul territorio. La videosorveglianza è fondamentale per prevenire fenomeni di degrado e illegalità e per garantire ai cittadini un ambiente più sicuro e controllato” ribadisce il sindaco Carlo Gandolfo, sottolineando l’importanza del sistema di controllo.

Per consentire l’avvio dei lavori di installazione dei nuovi dispositivi, il Comune ha disposto un’ordinanza temporanea di divieto di sosta con rimozione forzata in via Montefiorito a partire dalle ore 8 di mercoledì 21 gennaio e fino al termine degli interventi.