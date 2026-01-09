  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Precauzione

Recco, l’ordinanza del sindaco per contrastare la diffusione della processionaria del pino

L'ordinanza impone a tutti i proprietari di aree verdi, boschi e condomìni di ispezionare gli alberi, in particolare i pini, per verificare la presenza di nidi

processionaria

Recco. Il sindaco Carlo Gandolfo ha emanato nei giorni scorsi un’ordinanza per contrastare la diffusione della processionaria del pino.

“È stata rilevata una presenza elevata del lepidottero sul territorio – spiega il sindaco Carlo Gandolfo – e le larve rappresentano un serio rischio per la salute di persone e animali, a causa delle loro setole urticanti, che possono provocare gravi reazioni allergiche e infiammatorie. Il provvedimento si è reso necessario anche perché l’infestazione minaccia la sopravvivenza di diverse specie arboree. Intervenire immediatamente è quindi un obbligo non solo di legge ma anche di responsabilità civica”.

L’ordinanza impone a tutti i proprietari di aree verdi, boschi e condomìni di ispezionare gli alberi, in particolare i pini, per verificare la presenza di nidi. In caso di larve o piccoli nidi è necessario effettuare trattamenti sulla chioma; se invece i nidi sono di grandi dimensioni, i rami infestati devono essere tagliati e i nidi distrutti mediante combustione, avvalendosi di ditte specializzate. Il provvedimento inoltre vieta di depositare nei cassonetti dei rifiuti rami contenenti nidi. Per i trasgressori sono previste sanzioni amministrative comprese tra 50 e 500 euro

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.