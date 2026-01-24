Recco, in variazione di bilancio 750mila euro per i ponti allo svincolo dell’autostrada

Genova. “Giovedì 29 gennaio approderà in consiglio comunale la prima variazione al bilancio di previsione 2026. La delibera permetterà di mettere a disposizione un’importante quota dell’avanzo di amministrazione per circa 868mila euro, di cui 32.400 euro circa di avanzo accantonato e 835.600 euro circa di avanzo vincolato”. Lo annuncia il sindaco di Recco Carlo Gandolfo.

Di queste 100mila euro circa sono risorse destinate ai servizi sociali. I restanti 750mila euro andranno a finanziare la realizzazione dei ponti allo svincolo dell’autostrada. Il progetto, pronto per andare in gara d’appalto, ha visto negli ultimi mesi l’aggiornamento della documentazione secondo le nuove disposizioni normative con la redazione del Bim (la trasposizione tridimensionale dei disegni) e la definitiva revisione dei prezzi sulla base del prezziario regionale. Quest’ultima attività ha fatto registrare un aumento del costo a base d’asta di 750mila euro. Da qui l’aggiornamento del quadro economico e l’attività finanziaria descritta nella variazione di bilancio con l’utilizzo di risorse appositamente accantonate e vincolate all’interno del bilancio stesso.

Il costo complessivo dell’opera si attesta a 4,45 milioni di euro, dei quali 2,115 milioni ricevuti da Regione Liguria e 1,4 milioni quale contributo di liberalità di un soggetto privato comprensivo anche dello scomputo degli oneri di urbanizzazione previsti per la realizzazione di una media struttura di vendita.

“Grazie a questa attività, per la quale ringraziamo gli uffici comunali competenti ed in particolare la ragioneria e i lavori pubblici, saremo in grado di bandire la gara già nel corso del mese di febbraio e rispettare così i tempi di affidamento richiesto da Regione Liguria per il mantenimento del finanziamento concessoci, fissati per la fine del mese di giugno“, sottolineano l’assessore alle attività produttive Giuseppe Rotunno e l’assessora ai lavori pubblici Sara Rastelli.