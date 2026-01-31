Recco, il nuovo parcheggio di via Roma apre la strada a interventi sulla rete idrica

Recco. I lavori di scavo per il nuovo parcheggio ex Enel in via Roma hanno anche rappresentato l’occasione per la sostituzione delle condotte e la realizzazione di nuovi allacciamenti. L’intervento comporterà tre giornate di interruzioni programmate della fornitura idrica. L’acqua mancherà mercoledì 4 febbraio nelle frazioni collinari, ulteriori sospensioni sono previste martedì 10 e giovedì 12 febbraio, interessando altre aree della città e anche alcune zone di Camogli e Avegno.

“In collaborazione con Ireti, stiamo sostituendo i tubi vecchi con nuove condotte e risistemando gli allacci della rete dell’acquedotto in occasione dei lavori per la costruzione del parcheggio — hanno spiegato il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore ai lavori pubblici Sara Rastelli — durante gli scavi abbiamo provveduto a modificare e rinnovare le reti di adduzione, comprese quelle che partono dai pozzi della zona retrostante al Vastato. Ora è tutto pronto. Ireti eseguirà i nuovi allacci. È stata già verificata l’operatività dei tubi nuovi, non resta che effettuare il passaggio dalla rete vecchia a quella nuova. Questi passaggi comporteranno tre giornate di interruzione del flusso idrico che interesseranno buona parte della città, ogni volta in aree diverse, comprese alcune zone di Camogli e Avegno”.

Per limitare i disagi che potrebbero crearsi, il Comune ha previsto l’attivazione di due autobotti che stazioneranno il 4 febbraio in piazza Nicoloso e presso il Belvedere di Megli. Sarà inoltre operativo il Coc (Centro operativo comunale) che nella giornata del 4 febbraio, in caso di emergenze o per ottenere informazioni utili, può essere contattato ai seguenti numeri: 01857291283 e 3392931264.

Le vie interessate dallo stop del 4 febbraio

Il servizio idrico sarà interrotto dalle ore 08 alle 18 alle utenze allacciate nelle seguenti vie:

• Via Liceto

• Salita Colle degli Ulivi civ. 89, 91, 93

• Via N. S. del Fulmine e limitrofe

• Via Cotulo tratto sottostante il serbatoio di Cotulo

• Salita Priaro

• Via Treganega alta

• Via Milite Ignoto a monte dell’incrocio con la Scalinata Santa

• Via dell’Alloro fino al civ. 29 A

• Via Salvo D’Acquisto e limitrofe

• Salita Vanasco

• Salita Santa Spina

• Via Privata Marinin

• Via Cornice Golfo Paradiso e limitrofe

• Via del Castello dal civ. 22 al 32

• Via Polanesi e limitrofe

• Via Casaccia

• Salita della Giudea e limitrofe

• Salita Torre Saracena

• Via Ageno bassa fino al civ. 17

• Salita Costalunga

• Via Privata Aranci

• Via Don Polleri e limitrofe

• Salita del Nespolo

• Via Ansaldo e limitrofe

• Via Monte Fiorito e limitrofe

• Scalinata Terrazze

• Via Privata Gaggianego

• Scalinata Macaggi

Nello stesso giorno, indicativamente tra le ore 13 e le ore 22 potrà, inoltre, interrompersi il servizio idrico alle utenze allacciate nelle seguenti vie:

• Località Sodea

• Località Carbonara

• Salita Bastia dal civ. 3 a salire

• Località Madonna del Fulmine

• Via N.S. del Fulmine a monte del serbatoio di Cotulo

• Via Cotulo dal civ. 1 al civ. 17

• Via Pastene

• Frazione Faveto

• Frazione Ageno

Alla ripresa dell’erogazione si potranno verificare locali e temporanei fenomeni di intorbidimento dell’acqua, che si risolveranno in breve tempo. In caso di avverse condizioni meteo o per cause di forza maggiore, i lavori potranno essere posticipati al giorno lavorativo seguente.