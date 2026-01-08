Recco, apertura straordinaria per il presepe storico di Polanesi: sarà visitabile nel weekend

Recco. Apertura straordinaria del presepe storico di Polanesi nelle giornate di sabato 10 e domenica 11 gennaio, dalle 15 alle 18. Visto il grande interesse registrato durante tutte le festività gli organizzatori hanno deciso di programmare nuove visite oltre il calendario ordinario.

Riconosciuto dal 2022 tra “I Presepi d’Italia”, il presepe di Polanesi è un autentico patrimonio culturale. Si tratta di un lavoro artigianale curato nei minimi dettagli, con scene e ambientazione che raccontano il messaggio del Natale.

“Il presepe di Polanesi è uno degli elementi più autentici del nostro patrimonio culturale — sottolinea il sindaco Carlo Gandolfo —. L’affetto e la partecipazione straordinaria del pubblico dimostrano quanto questa tradizione sia radicata nel cuore dei recchesi e dei turisti”.

Per gruppi e visite organizzate è possibile fissare un appuntamento al 3401228038.