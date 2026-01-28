Recco, al via la gara per la manutenzione degli alberi: “Necessario abbattere un pino”

Recco. Sono state avviate le procedure di gara che permetteranno al Comune di Recco un intervento di manutenzione del patrimonio arboreo cittadino, attraverso potature, rimozioni di alberi a rischio e nuove piantumazioni.

La decisione si basa sulla perizia tecnica redatta dal responsabile del settore per il servizio di potatura alberature del centro cittadino e su una perizia tecnico-agronomica esterna che ha confermato la necessità di attività mirate.

Gli interventi programmati comprendono le potature di 74 aranci amari, 28 oleandri, lecci, magnolie, cedri e altre essenze in piazze e vie della città e nelle frazioni. In tutto 140 piante.

La perizia agronomica ha individuato la necessità di abbattere il pino domestico in largo dei Mille, all’altezza della paninoteca “Il Fondo”, in quanto risultato instabile a seguito del test di trazione (una simulazione della forza del vento). Le analisi hanno evidenziato un “pericolo intrinseco elevato per instabilità radicale“, rendendo la pianta incompatibile con l’attuale contesto urbano.

“Sulla base di questi rilievi è necessario procedere all’abbattimento dell’esemplare a rischio. Siamo convinti che le piante siano una risorsa per Recco e che, allo stesso tempo, si deve intervenire dove necessario per garantire la sicurezza dei nostri cittadini. L’attenzione da parte del Comune per il verde è massima e le verifiche effettuate ne sono la prova, tanto più che vengono anche ripetute nel tempo per valutare il da farsi” commentano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore al verde pubblico Edvige Fanin. Il Comune compenserà la rimozione con un nuovo albero, scelto per la sua idoneità all’ambiente cittadino.

Entro la fine dell’anno, la mappatura del verde cittadino segna per Recco un importante passo in avanti nella cura dell’ambiente e nella tutela del territorio. Tutti gli alberi saranno censiti in un database digitale, consultabile dai cittadini, che permetterà di conoscere lo stato del patrimonio arboreo della città.