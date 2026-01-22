Recco, al via il nuovo programma di asfaltature: ecco le strade dove iniziano i lavori

Recco. Prende il via oggi il nuovo programma di asfaltature predisposto dal Comune di Recco, un intervento diffuso che interesserà diverse zone della città con l’obiettivo di migliorare la qualità del manto stradale e garantire maggiore sicurezza a cittadini e automobilisti.

Si comincia da via Privata Milite Ignoto dove da questa mattina è aperto il cantiere che procederà alla completa asfaltatura della carreggiata. L’intervento rientra nel piano di manutenzione programmata.

Sempre oggi, dalle ore 20.00 per ridurre al minimo i disagi, si procederà alle operazioni di fresatura e successiva asfaltatura della rotatoria posta all’intersezione tra le via Roma, Liceti, Fiume e Ippolito d’Aste. Le attività saranno in corso fino al 24 gennaio.

Il programma proseguirà poi in via Alpini d’Italia, nel tratto compreso tra il bivio che conduce al ristorante La Baita e il termine della strada lato monte. Qui l’asfaltatura inizierà il 26 gennaio e interesserà un segmento particolarmente delicato, soggetto a usura per conformazione e pendenze.

“Gli interventi rientrano in un percorso di manutenzione continua che l’amministrazione comunale sta portando avanti da mesi, con l’obiettivo di migliorare progressivamente la rete viaria cittadina – spiegano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessora alla manutenzione Sara Rastelli – interveniamo con programmazione, seguendo un ordine di necessità e ascoltando le segnalazioni dei cittadini”.