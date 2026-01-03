Recco, a gennaio senso unico alternato per lavori sulla strada provinciale per Uscio

Recco. Dal 7 al 31 gennaio 2026 la circolazione sulla SP333 di Uscio, nel tratto compreso tra i civici 40 e 50 di via Ponte di Vexina, sarà regolata da un senso unico alternato. Lo comunica il sindaco Carlo Gandolfo, a seguito dell’ordinanza emanata dal settore polizia locale e firmata il 2 gennaio.

“L’allestimento del cantiere è finalizzato a un intervento urgente di manutenzione straordinaria dei sistemi di ritenuta stradale, dispositivi installati lungo le infrastrutture viarie per contenere o deviare i veicoli in caso di uscita dalla carreggiata, aumentando così la sicurezza degli utenti. I lavori saranno eseguiti dalla Città metropolitana di Genova. Per questa attività ringrazio il consigliere delegato alla viabilità, nonché vicesindaco, Simone Franceschi, per un’attività che contribuirà a innalzare gli standard di sicurezza per la viabilità”, dichiara il sindaco Gandolfo.

L’occupazione della carreggiata comporterà un restringimento tale da rendere necessaria la regolazione del traffico tramite impianto semaforico mobile o, se occorre, con personale moviere.