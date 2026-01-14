  • News24
Protesta

Azienda di lavori ampliamento Fincantieri licenzia delegato sindacale Fillea Cgil, lunedì 19 sciopero e presidio

Il segretario Pezzoli denuncia: "Alla base ci potrebbe essere la denuncia di problemi legati alla sicurezza del cantiere"

Generica

Genova. La Rcm, azienda del settore edile che opera in appalto per il ribaltamento a mare di Fincantieri, ha licenziato il delegato sindacale della Fillea Cgil.

“È un atto gravissimo che va ritirato immediatamente e sul quale ci siamo già attivati con i legali a tutela dell’operaio e dei diritti sindacali” denuncia Federico Pezzoli, segretario generale Fillea Cgil Genova.

Alla base del licenziamento, avvenuto venerdì scorso, la Fillea ipotizza due possibilità. In primis la denuncia da parte del delegato di problemi legati alla sicurezza del cantiere: “Già in passato il nostro delegato si era esposto in questo senso e ciò ci fa pensare che questa sia la principale motivazione alla base del licenziamento” aggiunge Pezzoli.

Per la Fillea Cgil non si può anche escludere che l’azienda abbia agito in questo modo anche perché il lavoratore in questione, interessato da una seria patologia, ha ottenuto i diritti derivanti dalla legge 104.

La Fillea Cgil ha chiesto l’immediato ritirato del licenziamento e la reintegra sul posto di lavoro e per lunedì prossimo, 19 gennaio, ha proclamato sciopero nella Rcm. In concomitanza dello sciopero si terrà un presidio, a partire dalle ore 7, davanti ai cancelli di Fincantieri a Sestri Ponente al quale daranno solidarietà anche i dipendenti del cantiere.

