Rc auto in Liguria: nel 2025 premi ancora alti, Genova la più cara

Genova. Nel 2025 il premio medio Rc auto in Liguria si è attestato a 465,14 euro, registrando un incremento annuo dello 0,9%, decisamente inferiore alla media nazionale. I valori mensili hanno mostrato un andamento altalenante, con il premio più basso a gennaio (434,78 euro) e il picco a settembre (499,98 euro).

Gli over 60 pagano meno, per gli under 25 il premio più alto

Per quanto riguarda le fasce d’età, gli over 60 risultano i più avvantaggiati, con un premio medio di 390,78 euro, sebbene abbiano subito l’incremento maggiore rispetto al 2024 (+1,9%).

Al contrario, gli under 25 affrontano la spesa più elevata, ben 1.097,46 euro pur registrando un calo del -4,9% rispetto all’anno precedente. La fascia più numerosa è quella tra i 45 e i 59 anni, che rappresenta il 33,9% dei veicoli, mentre gli over 60 sono in crescita, arrivando al 27,1% dei proprietari.

Rc auto: Genova la più cara, Savona la più economica

Analizzando la situazione provinciale, Genova si conferma la provincia più cara della Liguria, con un premio medio RCA di 497,93 euro, in aumento dell’1,4% rispetto al 2024.

Al contrario, Savona risulta la provincia più economica, con un premio medio di 382,30 euro, sebbene qui si sia registrato il rincaro più consistente della regione (+2,9%). Le altre province mostrano variazioni più contenute: Imperia ha visto una lieve diminuzione dello 0,8%, con un premio medio di 402,02 euro, mentre La Spezia registra un calo dell’1,2%, portando il premio a 467,65 euro.