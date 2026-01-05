Rc auto, in Liguria gli automobilisti meno virtuosi: in 14mila pagheranno di più nel 2026

Genova. Il nuovo anno si apre con una brutta notizia per oltre 14.000 automobilisti liguri. Secondo l’osservatorio Rc auto di Facile.it, tanti sono gli assicurati che, a causa di un sinistro con colpa dichiarato nel 2025, dovranno fare i conti con un peggioramento della propria classe di merito e, di conseguenza, quest’anno vedranno aumentare il costo dell’Rc auto.

Il peso percentuale degli automobilisti liguri che hanno dichiarato un sinistro con colpa in rapporto al totale assicurati fa guadagnare alla regione il primo posto nella classifica nazionale.

Buone notizie, invece, per gli automobilisti virtuosi. I dati dell’osservatorio hanno messo in luce che, a dicembre 2025, il premio medio Rc auto in Liguria è stato di 614,15 euro, in calo del 5,25% rispetto a dicembre 2024 (648,19 euro).

A livello provinciale i premi medi sono scesi in tutte le aree della regione, ad eccezione della provincia di Savona dove, invece, c’è stato un aumento del 2,04%.

Da un lato, quindi, il 2026 parte con buoni auspici a iniziare dal calo della quota di sinistri con colpa dichiarati dagli automobilisti che, secondo l’analisi, in Liguria è diminuita del 4% rispetto all’anno precedente; dall’altro, invece, gli assicurati dovranno fare i conti con l’aumento dell’imposta che grava sulle garanzie accessorie “infortuni del conducente” e “assistenza stradale”, che dal primo gennaio 2026 è salita al 12,5%, rispettivamente dal 2,5% e dal 10%.

Le differenze provinciali

Guardando i dati a livello territoriale emerge che la provincia ligure che ha registrato, in percentuale, il maggior numero di denunce di incidenti con colpa e quindi sarà più colpita dagli aumenti è quella di Imperia.

Seguono nella graduatoria ligure la provincia di La Spezia e quella di Genova; chiude la classifica regionale la provincia di Savona.

Identikit di chi vedrà peggiorare la classe di merito

Dati interessanti emergono analizzando il profilo degli automobilisti liguri che vedranno peggiorare la propria classe di merito a seguito di un sinistro con colpa; guardando al sesso dell’assicurato, ad esempio, emerge che la percentuale è più alta tra le donne (2,25%) rispetto agli uomini (1,94%)

Scomponendo il campione su base anagrafica, invece, emerge che, gli automobilisti che hanno dichiarato meno sinistri con colpa alle compagnie assicurative sono i giovani con età compresa tra i 19 e i 24 anni (1,19%); tra gli over 75, invece, la percentuale supera il 3%.

Guardando infine alla professione dell’assicurato emerge come gli impiegati privati siano risultati essere la categoria che, in percentuale, ha dichiarato con più frequenza un sinistro con colpa (2,79%) e che quindi vedrà aumentare il premio Rc auto. Seguono i dirigenti (2,79%) e i pensionati (2,47%).

Ecco di seguito l’andamento provinciale di chi ha dichiarato un incidente con colpa nel 2025 e il premio medio RC auto aggiornato a dicembre:

Provincia Assicurati che cambieranno classe di merito a seguito di un sinistro con colpa (%) Genova 2,01% Imperia 2,54% La Spezia 2,07% Savona 1,87% Liguria 2,06% Italia 1,54%