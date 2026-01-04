Doppia rapina nella notte in centro storico: spintoni e mani in faccia per rubare smartphone e portafogli

Genova. Altra notte movimentata nei vicoli per il Distaccamento Carignano della Croce Bianca Genovese e le Forze dell’ordine: i militi della croce sono stati chiamati a intervenire due volte in Salita Pollaiuoli per due diverse aggressioni a scopo di rapina.

Alle 3:15 la prima chiamata dall’incrocio con via dei Giustiniani: un 18enne genovese ha dichiarato di aver subito il furto dello smartphone e del portafoglio da parte di due soggetti che lo hanno spinto a terra, facendogli riportare un profondo taglio al labbro. È stato ospedalizzato in codice verde presso il vicino Pronto soccorso dell’ospedale Galliera.

Secondo intervento alle 4:30 all’incrocio con via San Lorenzo con simile dinamica: un 33enne di origini marocchine ha denunciato di essere stato aggredito da almeno due malviventi allo scopo di sottrargli il cellulare. Ha subito una ferita alla mano ed è stato medicato sul posto. In entrambi i casi sono intervenute le volanti della Polizia di Stato che stanno effettuando gli accertamenti di rito, anche per valutare eventuali connessioni con quanto avvenuto la notte precedente.