Armati di coltello e pistola finta rapinano un uomo: allarme baby gang in centro storico

Genova. Due giovani, un ragazzo di vent’anni e uno di soli 16 anni, sono stati denunciati con l’accusa di avere rapinato un uomo in centro storico minacciandola con una pistola giocattolo priva di tappo rosso.

L’intervento delle volanti della questura è della notte scorsa. Intorno alle 2 un uomo ha chiesto aiuto in via Gramsci riferendo di esser stato avvicinato da quattro persone a volto coperto che lo hanno accerchiato e minacciato con coltello e pistola per farsi consegnare telefono e portafoglio.

I poliziotti hanno subito avviato le ricerche e individuato tre persone con abiti simili a quelli descritti dalla vittima in piazza della Commenda. Alla vista degli agenti sono scappati in via Doria, ma due di loro sono stati raggiunti e portati in questura per l’identificazione.

Si tratta, come detto, di due giovani di 20 e 16 anni. Nelle tasche del 20enne, durante la perquisizione, sono stati trovati dei pallini di una pistola giocattolo e un tappo rosso. Irregolare sul territorio, è stato messo a disposizione dell’ufficio immigrazione per l’adozione dei provvedimenti amministrativi. Il minore invece è stato affidato ad una comunità.

Si tratta dell’ennesimo episodio di questo genere avvenuto nel centro storico in pochi giorni. Tra sabato e domenica notte due le rapine, una ai danni di un 18enne in via dei Giustiniani, una in via San Lorenzo ai danni di un 33enne.