Rapallo sostiene il Terzo Settore: stanziati 55.000 euro per le associazioni di volontariato del territorio

Rapallo. L’Amministrazione Comunale di Rapallo conferma il proprio sostegno concreto al tessuto sociale cittadino. Con la determina dirigenziale n. 1506, è stata ufficializzata la concessione di contributi economici a favore di otto associazioni di volontariato che operano quotidianamente a supporto delle fasce più fragili della popolazione.

L’importo complessivo di 55.000 euro è stato ripartito tra diverse realtà locali in base ai progetti presentati e valutati da una commissione interna, coprendo ambiti che vanno dall’assistenza alimentare al soccorso sanitario e alla prevenzione.

I contributi sono stati così assegnati:

P.A. Croce Bianca Rapallese e P.A. Volontari del Soccorso S. Anna: € 11.140,72 ciascuna per il servizio di Telesoccorso;

Consulta del Volontariato Rapallo: € 9.968,02 per l’Emporio solidale “Buon Samaritano”;

Banco di Solidarietà di Rapallo: € 6.449,89 per il sostegno alle famiglie in difficoltà;

Centro di Aiuto alla Vita (CAV): € 6.215,35 per il supporto a mamme e bambini in stato di disagio;

Croce Rossa Italiana: € 3.987,21 per la distribuzione di aiuti alimentari;

APS Centro Amici S. Anna (C.A.S.A.): € 3.752,67 per la collaborazione con la mensa parrocchial;

Associazione Arkè Odv: € 2.345,42 per progetti di salute orale e prevenzione rivolti ai minori.

La dichiarazione del Sindaco Elisabetta Ricci: “Con questo provvedimento chiudiamo l’anno 2025 ribadendo che nessuno a Rapallo deve essere lasciato indietro. Questi 55.000 euro non sono solo cifre a bilancio, ma rappresentano pasti caldi, assistenza domiciliare tramite il telesoccorso e supporto educativo per i nostri giovani. Il volontariato è il cuore pulsante della nostra comunità: ringrazio gli uffici preposti per il lavoro di istruttoria che ci permette di liquidare tempestivamente queste somme, garantendo continuità a servizi essenziali per i nostri cittadini.”

La dichiarazione dell’Assessore ai Servizi Sociali, Laura Mastrangelo: “La firma di questa determina è il coronamento di un percorso di ascolto e collaborazione con le realtà del territorio. Come Servizi Sociali, consideriamo le associazioni di volontariato dei partner insostituibili: la loro capillarità ci permette di arrivare laddove il bisogno è più urgente. Questi contributi sono il segno tangibile della gratitudine e del supporto dell’Amministrazione verso chi, ogni giorno, si mette al servizio del prossimo con dedizione e professionalità.”

Il provvedimento è parte integrante della programmazione definita nel Documento Unico di Programmazione (DUP) e nel Bilancio di Previsione 2025-2027.