Rapallo, riaperta la strada per Monteallegro: conclusa la messa in sicurezza

Rapallo. L’Amministrazione Comunale comunica che, a partire dal primo pomeriggio di oggi, la strada per Montallegro è stata ufficialmente riaperta al traffico.

L’intervento si è concluso in anticipo rispetto al cronoprogramma inizialmente ipotizzato, che prevedeva il ripristino della viabilità non prima di mercoledì 28. Nonostante il forte maltempo che ha colpito la zona nelle scorse ore, le squadre operaie hanno lavorato incessantemente, riuscendo a mettere in sicurezza sia il fronte franoso che la sede stradale sottostante all’altezza del civico 202, chiusa precauzionalmente al transito lo scorso giovedì.

Il Sindaco, Elisabetta Ricci, ha espresso il suo plauso per la gestione dell’emergenza: “La riapertura anticipata è il risultato di un coordinamento esemplare. Abbiamo attivato prontamente il C.O.C. per monitorare ogni fase dell’allerta e, grazie alla dedizione delle maestranze che non si sono fermate neppure sotto la pioggia, restituiamo oggi la piena fruibilità della strada ai residenti e ai cittadini. La sicurezza della nostra comunità resta la nostra priorità assoluta.”

L’Assessore ai Lavori Pubblici, Filippo Lasinio, ha sottolineato l’aspetto tecnico dell’operazione: “Siamo intervenuti con tempestività su un fronte delicato. Nonostante le previsioni meteo fossero sfavorevoli, siamo riusciti a ottimizzare i tempi del cantiere e a completare i lavori di consolidamento necessari per garantire il transito in totale sicurezza. Ringrazio l’Arch. Bacigalupo, il geologo Dott. Rizzi e tutto il personale della Polizia Locale per il supporto costante in questi giorni di lavoro intenso.”