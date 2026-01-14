Rapallo fa squadra con Portofino: una società in house congiunta per la gestione di parcheggi e altri servizi pubblici

Rapallo. La giunta comunale di Rapallo ha approvato l’atto di indirizzo per l’avvio delle attività finalizzate alla costituzione di una società in house a controllo analogo congiunto con il Comune di Portofino.

L’obiettivo del progetto è creare una struttura operativa condivisa tra i due enti per gestire in modo coordinato servizi strategici di reciproco interesse, con particolare attenzione all’accoglienza e alla valorizzazione del territorio. In questa prima fase, l’operatività della nuova società si concentrerà sulla gestione del servizio di parcheggi pubblici a pagamento, sulla gestione degli sbarchi croceristici e sul coordinamento dei flussi turistici per ottimizzare la promozione culturale, paesaggistica ed economica dei due territori.

“Con questo provvedimento diamo concretezza a un punto fondamentale delle nostre linee programmatiche di mandato – dichiara il sindaco di Rapallo, Elisabetta Ricci − la collaborazione con il Comune di Portofino rappresenta una scelta strategica naturale: condividiamo un’utenza turistica internazionale e sfide logistiche che richiedono risposte integrate. Questa nuova società ‘in house’ non sarà solo uno strumento tecnico, ma il motore di una sinergia che permetterà di ottimizzare le risorse umane e finanziarie, offrendo servizi di standard elevato a residenti e visitatori. L’esperienza già maturata da Portofino in questo campo ci permetterà di partire con basi solide, ma il Comune di Rapallo manterrà un ruolo di controllo rigoroso su ogni passaggio. Abbiamo dato mandato ai nostri uffici di procedere con le verifiche tecnico-economiche necessarie, riservandoci un’attività di advisoring indipendente prima del voto finale in consiglio comunale. La nostra priorità resta l’efficienza e l’interesse esclusivo del nostro Ente e della cittadinanza”.

“Quello appena compiuto è un passo avanti molto importante – sostiene l’assessore con delega alle politiche finanziarie, Fabio Mustorgi − per migliorare i servizi forniti da Rapallo e incrementare la presenza turistica in città, a beneficio dei nostri commercianti, dei nostri ristoratori e dei nostri albergatori. La partnership con Portofino diverrà un potenziale volano economico utile a contribuire alle necessità di avere maggiori risorse da investire sulla manutenzione cittadina. Sono inoltre allo studio forme di collegamento tra Rapallo e Portofino che mirano a potenziare la via del mare a beneficio della viabilità ordinaria”.

L’atto di indirizzo coinvolge i settori amministrativo, finanziario e dei servizi alla persona (turismo), con il supporto tecnico della polizia locale per quanto concerne la sosta. Gli oneri istruttori per la costituzione del nuovo soggetto giuridico saranno sostenuti in parti uguali dalle due amministrazioni. Il provvedimento è stato contestualmente trasmesso al Comune di Portofino per la necessaria presa d’atto.