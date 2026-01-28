Rapallo: approvati interventi urgenti per cimitero Cerisola, edilizia sociale e impianti sportivi

Rapallo. Il Comune di Rapallo ha approvato l’avvio di una serie di interventi di manutenzione ordinaria su alcuni immobili e impianti cittadini. Attraverso un prelievo dal fondo di riserva per un totale di circa 26.500 euro, il settore servizi tecnici procederà con operazioni di messa in sicurezza e adeguamento funzionale ritenute prioritarie dall’ufficio tecnico.

Gli interventi programmati:

– Rimozione amianto al cimitero Cerisola

È stata disposta la rimozione di una copertura in cemento-amianto situata all’interno del Cimitero Cerisola. L’intervento, del valore di 10.614,00 euro, prevede procedure rigorose: l’affidamento a ditte specializzate, la notifica all’ASL e lo smaltimento certificato presso impianti autorizzati per eliminare ogni rischio di dispersione di fibre nell’ambiente.

– Messa in sicurezza del “Social Housing”

Un intervento prioritario riguarderà l’immobile denominato “Social Housing”, presso l’ex ospedale di Piazza Molfino, dove si è reso necessario il rifacimento e la messa in sicurezza del cornicione del cortile interno. L’operazione, del valore di 4.048,00 euro, mira a garantire la sicurezza dei residenti e degli utenti della struttura.

– Efficienza energetica al Campo Sportivo Gallotti

In un’ottica di miglioramento degli impianti sportivi, l’Amministrazione ha programmato la sostituzione delle vecchie lampade a ioduri metallici con moderne luci a LED. Per procedere, è stata stanziata la somma di 11.882,80 euro dedicata alla verifica strutturale preventiva delle torri faro, passaggio fondamentale per assicurare la stabilità dei supporti e la completa funzionalità del campo.

“L’amministrazione prosegue nell’attività di monitoraggio e manutenzione del patrimonio comunale. Con questo provvedimento interveniamo prontamente su tre fronti diversi ma egualmente importanti: la tutela della salute nel nostro cimitero, la sicurezza in un edificio di edilizia sociale e l’efficienza dei nostri impianti sportivi. L’utilizzo del fondo di riserva ci permette di rispondere con rapidità a necessità tecniche emerse durante i recenti sopralluoghi, garantendo che strutture frequentate quotidianamente dai cittadini siano sempre sicure e funzionali”, dichiara la sindaca Elisabetta Ricci.

Soddisfazione per quanto concerne i lavori inerenti il camposanto di Cerisola viene espressa anche dal consigliere comunale con incarico ai cimiteri, Andrea Rizzi: “Sono molto soddisfatto di questa ulteriore pratica, perché rappresenta un segnale positivo e concreto verso una programmazione efficace dei prossimi interventi, sia per il cimitero di Cerisola che per quello di San Pietro. Lo smaltimento dell’amianto era una questione rimasta in sospeso da anni e finalmente stiamo riuscendo a sbloccarla. È un primo passo importante che potrà aprire la strada anche ad altri progetti, come la realizzazione di nuovi ossari o altre soluzioni utili per valorizzare quell’area una volta bonificata. Un risultato che ci permette di guardare avanti con grande fiducia”.

L’atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile per consentire agli uffici di procedere celermente con gli affidamenti e l’inizio dei lavori.